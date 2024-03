Tjedna najava od 4. do 10. ožujka 2024. *

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj *

Ponedjeljak i utorak, 4. i 5. ožujka

SEMINAR ZA NOVINARE LOKALNIH MEDIJA

Kuća Europe, A. Cesarca 4 – 6, Zagreb*

Ured Europskog parlamenta i Predstavništvo Europske komisije organiziraju seminar na kojem će se okupiti predstavnici lokalnih medija. Uz upoznavanje s radom europskih institucija, novinari će imati prilike doznati više o pripremama za europske izbore, istraživanjima o očekivanjima građana, borbi protiv dezinformacija te glavnim europskim zakonima donesenim u proteklih pet godina. Na seminaru će sudjelovati 30-tak prethodno prijavljenih novinara iz raznih dijelova Hrvatske.

Srijeda, 6. ožujka, 11 sati

OTOČNA ĆAKULA O EUROPSKIM IZBORIMA

Korčula, Gradska knjižnica Ivan Vidali*

Ured Europskog parlamenta održat će radionicu za predstavnike civilnog društva i zainteresirane građane na kojoj će se govoriti o tome kako odluke donesene na EU razini utječu na našu svakodnevicu. Također, bit će riječi o kampanji Europskog parlamenta Iskoristi svoj glas posvećenoj informiranju i motiviranju građana za izlazak na europske izbore koji će se u Hrvatskoj održati 9. lipnja.

Četvrtak, 7. ožujka, 11 sati

EUROPSKI IZBORI: ISKORISTI SVOJ GLAS

Metković, Gradsko kulturno središte

*Ured Europskog parlamenta predstavit će institucionalnu kampanju Iskoristi svoj glas koja se provodi u svim državama članicama, uoči europskih izbora. U nestranačku kampanju uključeni su partneri iz javnog i privatnog sektora te poznata lica, kako bi poziv o važnosti izlaska na birališta došao do što većeg broja građana. Uz predstavljanje kampanje, bit će riječi i o rezultatima rada Europskog parlamenta u ovom sazivu te utjecaju EU zakona na našu svakodnevicu.

Petak, 8. ožujka, 10 sati

UNIJA RAVNOPRAVNOSTI

Kuća Europe, A. Cesarca 4 – 6, Zagreb*

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, Ured Europskog parlamenta u suradnji sa Zakladom Solidarna organizira raspravu na temu “Unija ravnopravnosti – gdje smo na kraju aktualnog saziva Europskog parlamenta?”. Sudjeluju: Predrag Fred Matić, zastupnik u Europskom parlamentu, Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave (TBC), Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Snježana Vasiljević, profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu te Marinella Matejčić, voditeljica programa za razvoj civilnog društva Zaklade Solidarna. Prije same rasprave okupljenima će se videoporukom uvodno obratiti zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak, a potom će govor održati i predsjednica Uprave Zaklade Solidarna te aktivistkinja za ljudska prava Sanja Sarnavka.

BRUXELLES – IZDVOJENO *

Međunarodni dan žena / Žene u sportu.* Uoči obilježavanja Dana žena, Odbor za rodnu ravnopravnost [1] u četvrtak će okupiti europske i nacionalne zastupnike te raspravljati o položaju žena u sportu. Govorit će se i o suzbijanju rodnih stereotipa, slučajevima zlostavljanja te izjednačavanju financijskih nagrada. Među pozvanim gostima bit će olimpijke Charline Van Snick (Belgija), Pia Sundhage (Švedska) te Katarzyna Zliimann (Poljska).

Trgovina / Ukrajina i Moldova. * Odbor za međunarodnu trgovinu [2] glasat će o produljenju suspenzije carina i kvota za ukrajinski i moldovski uvoz u Uniju na još godinu dana. Kako bi odgovorila na zahtjeve europskih poljoprivrednika, Komisija je uz ovo produljenje predložila i mehanizam zaštite u slučaju značajnih poremećaja na EU tržištu ili tržištu jedne ili više država članica. Za perad, jaja i šećer iz Ukrajine predviđen je sustav kočnica, odnosno ponovno uvođenje carina, ukoliko uvoz tih proizvoda premaši prosječne obujme iz 2022. i 2023. godine. (četvrtak)

Pripreme za plenarnu sjednicu.* Klubovi zastupnika pripremat će se za zasjedanje od 11. do 14. ožujka na kojem će se raspravljati i završno glasati o energetskoj učinkovitosti zgrada i smanjenju stakleničkih plinova u građevinskom sektoru, o Zakonu o slobodi medija čiji je cilj zaštititi novinare od sve učestalijih prijetnji neovisnosti medija i održivosti industrije, te o novim pravilima Euro 7 za smanjenje emisija u cestovnom prometu iz osobnih automobila, kombija, autobusa, kamiona i prikolica. Parlament će također završno glasati o Aktu o umjetnoj inteligenciji koji štiti korisnike od neprihvatljivog rizika te o direktivi o industrijskim emisijama čija je svrha omogućiti bolju zaštitu zdravlja ljudi i okoliša reguliranjem onečišćenja iz industrijskih postrojenja. Zastupnici će glasati i o strožim pravilima za sigurnost dječjih igračaka, iznijet će svoje zahtjeve za summit EU-a koji će se održati 21. i 22. ožujka, obilježit će Međunarodni dan žena te održati raspravu „Ovo je Europa” s finskim premijerom Petterijem Orpom.

Konferencija za medije o plenarnoj sjednici.* Parlamentarna služba za medije i glasnogovornici klubova zastupnika u petak u 11 sati održat će brifing o temama plenarne sjednice.

Kalendar predsjednice.* Roberta Metsola u ponedjeljak će posjetiti Helsinki gdje će se sastati s predsjednikom parlamenta Jussijem Halla-ahoom te liderima klubova zastupnika. Razgovarat će i s premijerom Petterijem Orpom s kojim će održati i zajedničku konferenciju za medije, te s predsjednikom Alexanderom Stubbom i finskim europarlamentarcima. Metsola će također sudjelovati na panelu s mladima. U srijedu, predsjednica će boraviti u Bukureštu gdje će također održati raspravu s mladima, a potom će se sastati s čelnicima Senata i zastupničkog doma, Nicolaem Ciucǎom i Alfredom Simonisom, te s predsjednikom Klausom Iohannisom i premijerom Marcelom Ciolacuom. U četvrtak će održati govor na kongresu Europske pučke stranke.

Detaljniji raspored tjednih aktivnosti radnih tijela

Europskog parlamenta dostupan je ovdje [3] .

MULTIMEDIJSKA RUBRIKA

* Rad Europskog parlamenta možete pratiti na internetskim stranicama u multimedijskoj rubrici [4] iz koje izdvajamo:

Međunarodni dan žena

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/topic/international-womens-day_4601 [5]

Europski izbori 2024.

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/topic/european-elections-2024_23001 [6]

* AKTIVNOSTI HRVATSKIH ZASTUPNIKA* * * *

TOMISLAV SOKOL (HDZ – EPP) [7] *

Pripremajući se za plenarno zasjedanje Europskog parlamenta u Strasbourgu od 11. do 14. ožujka, zastupnik doc. dr. sc. Tomislav Sokol će u utorak sudjelovati na sastancima radnih grupa, kao i na sastanku Kluba zastupnika EPP-a. Od utorka do četvrtka, zastupnik Sokol aktivno sudjeluje na kongresu Europske pučke stranke u Bukureštu na kojem će se donijeti izborni program EPP-a za nadolazeće europske izbore. U četvrtak navečer Sokol putuje za Bruxelles na završni trijalog na kojem će u svojstvu izvjestitelja Europskog parlamenta za EU digitalnu zdravstvenu putovnicu pregovarati s Vijećem i Komisijom, koje će zastupati Frank Vandenbroucke, belgijski potpredsjednik Vlade i ministar zdravstva i socijalne skrbi te Stella Kyriakides, europska povjerenica za zdravstvo i sigurnost hrane.

ŽELJANA ZOVKO (HDZ – EPP) [8] *

Željana Zovko će početkom tjedna kao potpredsjednica Odbora za vanjske poslove predsjedati panelom o prioritetima zajedničke vanjske, sigurnosne i obrambene politike na godišnjoj Međuparlamentarnoj konferenciji za zajedničku vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku EU-a u Brugesu u okviru belgijskog predsjedanja Vijećem EU-a. Kao potpredsjednica Kluba zastupnika EPP-a sudjelovat će na Kongresu EPP-a u Bukureštu gdje će se usvojiti izborni manifest i potvrditi Ursula von der Leyen kao vodeća kandidatkinja. U petak će na međunarodnoj konferenciji “Napredak žena. Napredak ekonomije. Ostvari potencijal!“ govoriti na temu žena u politici. Pored toga, koordinirat će rad na hitnim rezolucijama na pripremnim sastancima uoči plenarne sjednice u ožujku, a u subotu će prisustvovati obilježavanju 25. obljetnice Zajednice žena HDZ-a “Katarina Zrinski”.

*Napomena: raspored parlamentarnih nestranačkih aktivnosti zastupnika objavljujemo isključivo na temelju informacija dostavljenih od strane njihovih ureda. *

EUROPSKI IZBORI: PRAVILA PROVEDBE* *

U novoj rubrici svaki tjedan donosimo korisne informacije o europskim izborima koji će se u Hrvatskoj održati 9. lipnja. U ovom izdanju, govorimo o različitim pravilima njihove provedbe u državama članicama. Naime, izbori zastupnika u Europski parlament organiziraju se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, iako postoje i neke zajedničke odredbe utvrđene pravom EU-a. Tako zajednička pravila jamče načelo razmjerne zastupljenosti te nespojivost određenih dužnosti s mandatom zastupnika u Europskom parlamentu. Nacionalnim zakonima uređena su brojna druga pitanja, od izbornog sustava, do prava glasanja. U većini država članica, pa tako i u Hrvatskoj, cijela zemlja tvori jednu izbornu jedinicu, a minimalna dob za glasanje je navršenih 18 godina. Međutim, u Austriji, Belgiji, Njemačkoj i Malti na birališta mogu 16-godišnjaci, a u Grčkoj 17-godišnjaci. Dobna granica za stjecanje prava na kandidaturu nije svugdje jednaka, iako u većini EU zemalja iznosi 18 godina. No, u Italiji i Grčkoj u izbornu utrku za Europski parlament može se tek s navršenih 25 godina, u Rumunjskoj s 23, a u Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Estoniji, Irskoj, Latviji, Litvi, Poljskoj i Slovačkoj s 21. Glasanje je obvezno u Belgiji, Bugarskoj, Luksemburgu i Grčkoj. U većini država članica birači imaju mogućnost preferencijskog glasanja, a na Malti i u Irskoj birači odabiru kandidate prema redoslijedu prioriteta (sustav pojedinačnog prenosivoga glasa). Na izborima za Europski parlament gotovo sve države članice omogućuju glasanje iz inozemstva, a u nekim je slučajevima moguće i dopisno glasanje ili korištenje opunomoćenika (Belgija, Francuska, Nizozemska). Jedina članica čiji birači svoje pravo mogu koristiti elektroničkim putem je Estonija. Izbori za Europski parlament održat će se od 6. do 9. lipnja jer države članice imaju različite tradicije. Primjerice, u Nizozemskoj je uobičajeni izborni dan četvrtak pa će tako i ovaj put građani te zemlje prvi izaći na birališta (6. lipnja). Nakon njih u petak 7. lipnja glasaju Irci te Česi čija birališta ostaju otvorena dva dana. Subota, 8. lipnja bit će izborni dan u Latviji, Malti i Slovačkoj te u Italiji gdje se na birališta može i u nedjelju kada zastupnike bira najveći broj EU članica. Prvi europski izbori održani su 1979. godine, a prije toga zastupnike su u Europski parlament delegirali nacionalni parlamenti. Više informacija o organizaciji EU izbora u državama članicama dostupno je u ovoj infografici [9] .

U FOKUSU* *

Europski digitalni identitet: jednostavan online pristup ključnim uslugama

* Europski digitalni identitet (eID) omogućuje uzajamno prekogranično prepoznavanje nacionalnih sustava elektroničke identifikacije. Poboljšana pravila o europskom digitalnom identitetu olakšat će pristup javnim uslugama i omogućiti pouzdano obavljanje transakcija na internetu diljem EU-a. U skladu s novim zakonom države članice građanima i poduzećima nudit će digitalne lisnice s pomoću kojih će moći povezati svoje nacionalne digitalne identitete s dokazom o drugim osobnim dokumentima. Europski digitalni identitet moći će se koristiti za:

• javne usluge, kao što su podnošenje zahtjeva za rodni list, liječnički certifikat, prijave promjene adrese

• otvaranje bankovnog računa

• podnošenje poreznih prijava

• prijavu na sveučilište, u bilo kojoj državi članici EU-a

• čuvanje liječničkog recepta koji se može koristiti bilo gdje u Europi

• dokazivanje svojih godina

• iznajmljivanje automobila pomoću digitalne vozačke dozvole

Građani će moći dijeliti elektroničke dokumente iz svojih digitalnih lisnica na mobilnom telefonu.

_____________________________________________________________________________________

