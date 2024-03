(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 [Nota per le redazioni] Italia v Scozia, attività media istituzionali 7/10 marzo 2024

04 Marzo 2024

ATTIVITA’ MEDIA ISTITUZIONALI

Roma, 7/10 marzo 2024

di seguito un sintetico riepilogo delle attività riservate ai membri della stampa accreditati per la finestra del 7-10 marzo in occasione della quarta giornata del Guinness Sei Nazioni 2024:

Giovedì 7 marzo

ore 12.00, Regione Lazio – Sala Tevere

Conferenza Stampa congiunta – presentazione del Bilancio d’Impatto Sei Nazioni

Nota: intervengono il Presidente di Regione Lazio Francesco Rocca, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Presidente della FIR Marzio Innocenti, l’Amministratore Delegato di ItaliaCamp Fabrizio Sammarco

ore 14.30, online su Zoom

Annuncio formazione Italia

Venerdì 8 marzo

ore 9.00, Centro Accrediti – Viale delle Olimpiadi 61

Apertura Centro Accrediti

Nota: il Centro Accrediti osserverà l’orario 9-13 e 14-17

ore 11.00, Stadio Olimpico – bordocampo

Captain’s Run Italia – aperto ai media primi 15′

ore 11.15, Stadio Olimpico – Sala Stampa

Presentazione Francobollo celebrativo Poste Italiane

Nota: intervengono il Presidente FIR Marzio Innocenti, il Vice Ministro Valentino Valentini, la Sottosegretario Fausta Bergamotto

ore 12.00, Stadio Olimpico – Sala Stampa

Conferenza Stampa Capitano Italia

ore 14.00, Stadio Olimpico – bordocampo

Captain’s Run Scozia – aperto ai media primi 15′

ore 15.00, Stadio Olimpico – sala stampa

Conferenza Stampa Scozia

ore 17.00, Centro Accrediti – Viale delle Olimpiadi 61

Chiusura Centro Accrediti

ore 18.30, Stadio Olimpico – Sala Stampa

FIRTalks “La road-map del placcaggio di sicurezza nel rugby italiano”

Nota: diretta su Federugby.it ( https://newsletter.federugby.it/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=34&userid=218853&mailid=5356 )

Intervengono il Direttore Tecnico e dell’Alto Livello Daniele Pacini, il Responsabile della Formazione FIR Andrea Di Giandomenico, il Medico Federale Niccolò Gori

Sabato 9 marzo

ore 9.00, Centro Accrediti – Viale delle Olimpiadi 61

Apertura Centro Accrediti

ore 12.00, Foro Italico – House of Peroni Nastro Azzurro

Meet&Greet c/o House of Peroni Nastro Azzurro

ore 13.00, Stadio Olimpico – Sala Stampa

Conferenza Stampa campagna di comunicazione “#IoFacciolamaglia”

Nota: intervengono i vertici federali e i Centurioni FIR

ore 13.15, Stadio Olimpico – Sala Stampa

Conferenza Stampa presentazione del libro “Il pallone magico”

Nota: intervengono i vertici federali e i Centurioni FIR

ore 13.30, Stadio Olimpico – Sala Stampa

Media-Brief Bingham Cup

Nota: intervengono i vertici federali e i Centurioni FIR

ore 14.30, Centro Accrediti – Viale delle Olimpiadi 61

Chiusura Centro Accrediti

ore 15.15, Stadio Olimpico

Kick-off Italia v Scozia

ore 17.30 c.a. – Stadio Olimpico – sala stampa

Conferenza stampa post-partita CT e Capitano Italia

ore 17.45 c.a. – Stadio Olimpico – sala stampa

Conferenza stampa post-partita CT e Capitano Scozia

a seguire – Stadio Olimpico, zona mista

Apertura zona mista Italia e Scozia

a seguire – Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village

Ringraziamento della Squadra Nazionale al pubblico

ore 20.00 – Stadio Olimpico

Chiusura Sala Stampa

