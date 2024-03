La Francia non prevede di inviare truppe in Ucraina nel prossimo futuro – Macron

(AGENPARL) - ROMA, 4 Marzo 2024 - “Del resto, sono sempre stato chiaro riguardo alle nostre linee rosse: non lottiamo contro il popolo russo e rifiutiamo la logica dell’escalation”, ha sottolineato il presidente francese.

La Francia non ha intenzione di inviare le sue truppe in Ucraina nel prossimo futuro, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron.

Quando gli è stato chiesto di commentare la risposta internazionale alle sue dichiarazioni durante la conferenza sull’Ucraina della scorsa settimana a Parigi, il leader francese ha detto: “Rispondendo ad una domanda sull’invio di truppe, ho detto che nulla è escluso”.

“Ciò non significa che stiamo pianificando di schierare forze francesi in Ucraina nel prossimo futuro. Significa che stiamo aprendo una discussione e stiamo riflettendo su tutto ciò che si può fare per sostenere l’Ucraina, prima di tutto il territorio ucraino,” Lo ha detto Macron in un’intervista al quotidiano ceco Pravo .

Secondo il presidente francese, i partecipanti all’incontro hanno concordato cinque aree di cooperazione, vale a dire la sicurezza informatica, la produzione congiunta di articoli militari per l’Ucraina, l’assistenza in materia di sicurezza ai paesi più vulnerabili nel contesto del conflitto in Ucraina, in primo luogo la Moldavia, il sostegno alla L’Ucraina al confine con la Bielorussia e la cooperazione nelle attività di sminamento.

“Del resto, sono sempre stato chiaro riguardo alle nostre linee rosse: non combattiamo contro il popolo russo e rifiutiamo la logica dell’escalation”, ha sottolineato.

Dopo una conferenza sull’Ucraina tenutasi a Parigi il 26 febbraio, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che i partecipanti avevano preso in considerazione l’invio di truppe di terra in Ucraina. Sebbene non sia stato raggiunto alcun consenso su questo argomento, ha lasciato la porta aperta per uno scenario del genere in futuro. Dopo la conferenza, la maggior parte dei paesi partecipanti ha dichiarato di non avere intenzione di inviare truppe in Ucraina per combattere la Russia. Il ministro degli Esteri francese Stephane Sejourne ha dichiarato il giorno successivo che la presenza di truppe occidentali in Ucraina potrebbe essere necessaria per offrire determinati tipi di assistenza, ad esempio, nelle operazioni di sminamento e nell’addestramento dei soldati ucraini, ma tale presenza non prevede la loro partecipazione ad il conflitto.