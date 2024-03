IL COMUNE COMUNICA – sottoscritto l’accordo di collaborazione tra la Procura della Repubblica e il Comune di Bari per attività inerenti i reati connessi alla disciplina sulla circolazione stradale

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 SOTTOSCRITTO L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E IL COMUNE DI BARI

PER ATTIVITÀ INERENTI I REATI CONNESSI

ALLA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE

CON IL DISTACCO DI DUE AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE

Questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, il sindaco di Bari Antonio Decaro e il procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi hanno sottoscritto un accordo per l’attività di collaborazione istituzionale a tempo pieno con l’Autorità giudiziaria di due unità del corpo di Polizia locale presso la sezione di Polizia giudiziaria istituita presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari per attività e servizi inerenti reati a vario titolo connessi alla disciplina sulla circolazione stradale.

Alla firma dell’accordo sono intervenuti anche il comandante della Polizia locale Michele Palumbo e il funzionario responsabile dell’Ufficio risorse esterne della Procura della Repubblica Vincenzo Brandi.

“Sono contento di siglare questo protocollo con la Procura della Repubblica per una nuova collaborazione istituzionale – ha esordito il sindaco Decaro -. Non è il primo accordo di questo genere: quello odierno riguarda in particolare la prestazione di un’attività da parte di due operatori della Polizia locale esperti in reati legati alla circolazione stradale presso la Procura della Repubblica per un anno. Si tratta di agenti qualificati che collaboreranno con la Procura per le indagini relative a questa tipologia di reati. Purtroppo il numero di incidenti registrati sulle nostre strade è molto alto, come pure quello delle vittime, spesso giovanissime, e per un sindaco è molto doloroso relazionarsi con le famiglie che hanno perso una figlia o un figlio in un incidente stradale o accompagnarle nel percorso successivo, che è durissimo per chiunque sopravviva ai propri figli. Di qui l’importanza della sottoscrizione di questo ulteriore protocollo di collaborazione: ringrazio il Procuratore della Repubblica Roberto Rossi, la Magistratura e le Forze dell’ordine per il lavoro che svolgono quotidianamente nella nostra città”.