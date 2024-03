CS – “TEATRO PER FAMIGLIE’’, NUOVO APPUNTAMENTO A GINOSA (TA) CON LO SPETTACOLO “PETER PAN’’

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 “TEATRO PER FAMIGLIE’’, NUOVO APPUNTAMENTO A GINOSA CON LO SPETTACOLO

“PETER PAN’’

Prosegue la programmazione della rassegna del Comune di Ginosa “TEATRO PER

FAMIGLIE”.

Una serie di spettacoli di qualità con rappresentazioni di compagnie

teatrali professionistiche nazionali, accompagneranno fino ad aprile i

bambini e le loro famiglie a teatro.

La rassegna è curata dall’associazione Molino d’Arte.

Domenica 17 marzo 2024 al Teatro Alcanices di Ginosa andrà in scena “PETER

PAN’’ (Compagnia Molino d’Arte, Altamura).

Sipario: 17,30

Posto unico 3 €

La vostra mamma vi riempie di impegni?

Siete capaci di raccontare storie ma nessuno vuole starle a sentire?

Siete aggrappati ad un passato che non riuscite a lasciare andare?

Siete fedeli, affamati, indaffarati? Vi sentite in gabbia?

Questa è la storia che fa per voi.

Vi rispecchierete in ognuno dei personaggi di questa avventura senza tempo

rivista in un modo davvero inaspettato. Un’ avventura in cui le scelte

personali e la creatività conducono verso un quotidiano che può diventare

fantastico a qualsiasi età. Comicità e dialoghi brillanti, effetti scenici

e suggestioni immaginarie conducono lo spettatore in un viaggio favoloso,

in situazioni inconsuete e paradossali nelle quali è facile riconoscere sé

stessi, e personaggi che entrano a far parte dell’immaginario fin dalla

tenera infanzia.

Sulla base dell’originale testo inglese, le scene si arricchiscono di

novità, vicende curiose e inaspettate, conducendo lo spettatore a cercare

alleati, a ricordarsi delle antiche storie, e a desiderare di raccontarle,

a scegliere di crescere valorizzando la fantasia per la costruzione della

propria identità.

Una storia senza tempo in cui adulti e bambini si ritroveranno festosi, e

di cui si sentirà il desiderio di continuare a parlare.