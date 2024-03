Comunicato stampa. ATAC, tap&go: strumenti per verifica titoli messi a disposizione dei partner Metrebus fin dal 2019

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Grazie per l’attenzione.

*ATAC, tap&go: strumenti per verifica titoli messi a disposizione dei

partner Metrebus fin dal 2019*

*Comunicata sin dal lancio del servizio impossibilità di utilizzare

tap&go su linee ferroviarie di Trenitalia*

In relazione a notizia di stampa, ATAC sottolinea di aver messo a

disposizione dei partner Metrebus gli strumenti software necessari per

compiere la verifica dei titoli di viaggio acquistati con tap&go fin

dall’avvio del servizio di vendita dei titoli con carta di credito, nel

2019.

Questa tecnologia, infatti, viene correntemente e regolarmente utilizzata

da Cotral, mentre Trenitalia ha ritenuto di non aderire.

ATAC di conseguenza, sin dal lancio del servizio ed in modalità

estremamente chiara, ha informato i clienti che sulle linee dei treni

regionali gestite da Trenitalia, a differenza della rete Cotral, non è

possibile utilizzare titoli acquistati con tap&go.

Tale informazione è sempre stata visibile – e continua ad esserlo – sul

sito atac.roma.it.

Analogamente, ATAC conferma la disponibilità ad estendere l’utilizzo e la

verifica di tap&go su tutti i servizi Metrebus.

