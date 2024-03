Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia – 4° trimestre 2023

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Sondaggio congiunturale sul mercato

delle abitazioni in Italia

4 marzo 2024

Per informazioni:

I principali risultati

Secondo l’indagine condotta presso 1.501 agenti immobiliari dall’8 gennaio al 5 febbraio del 2024, la

dinamica congiunturale dei prezzi degli immobili nel IV trimestre del 2023 si sarebbe nel complesso

attenuata; restano prevalenti (oltre due terzi degli operatori) i giudizi di stabilità.

La domanda è rimasta debole: nonostante il recupero rispetto al trimestre precedente, la quota di

agenzie che hanno venduto almeno un’abitazione resta inferiore a quella registrata nello stesso periodo

dello scorso anno per il quarto trimestre consecutivo. Circa il 40 per cento degli agenti ha registrato una

riduzione sia dei nuovi incarichi a vendere sia dei potenziali acquirenti.

La difficoltà di reperire il mutuo è la causa prevalente di cessazione dell’incarico a vendere per circa un

terzo degli operatori e la percentuale di acquisti finanziati con mutuo si è attestata su valori bassi nel

confronto storico. Tuttavia, secondo gli operatori vi sono segnali che l’evoluzione del mercato

immobiliare nei primi tre mesi del 2024 sarebbe meno sfavorevole, in relazione sia al proprio mercato

di riferimento sia a quello nazionale. Il mercato delle locazioni resta teso: le pressioni al rialzo sui canoni

sono sostenute da una domanda robusta e da un calo dell’offerta, in parte connessa alla preferenza dei

proprietari per affitti brevi.

Figura 1

Giudizi sulle variazioni

dei prezzi (1)

Figura 2

Tempi di vendita e sconto medio

sul prezzo richiesto (2)

(1) Saldo tra le percentuali di risposte “in aumento” e “in diminuzione” ; (2) gli sconti medi sul prezzo sono indicati in punti percentuali.

Periodo di riferimento: 4° trimestre 2023

Indagine sul mercato delle abitazioni in Italia1

Nel IV trimestre del 2023, sulla base delle valutazioni degli agenti

immobiliari, la dinamica congiunturale dei prezzi delle abitazioni si

sarebbe attenuata. Sono prevalsi i giudizi di stabilità (espressi dal 65 per

cento degli agenti), mentre la percentuale di operatori che hanno riportato

un aumento delle quotazioni ha continuato a ridursi, scendendo al 9 per

cento, circa 15 punti percentuali in meno rispetto al massimo registrato

nel primo trimestre del 2022, a fronte di un 25 per cento di operatori che rilevano una diminuzione

(tavola e fig. 1).

Continuano a

prevalere i giudizi di

stabilità dei prezzi

delle abitazioni

Nel complesso, lo sconto medio, rispetto alle richieste iniziali del

venditore, resta ancora contenuto e pari all’8,6 per cento, 5 punti

percentuali inferiore alla media pre-pandemia ma in linea con i valori degli

ultimi trimestri. Circa un terzo degli agenti ha tuttavia indicato uno sconto

superiore, fra il 10 e il 30 per cento. Il tempo trascorso tra l’affidamento

dell’incarico e la vendita è rimasto appena sopra il minimo registrato

dall’inizio della rilevazione nel primo trimestre del 2023 (6 mesi contro 5,5; tavola e fig. 2).

Lo sconto medio sui

prezzi e i tempi di

vendita restano

ancora contenuti…

…ma la quota di

agenti che hanno

concluso almeno

una transazione è

scesa

Le vendite hanno

riguardato

prevalentemente

abitazioni

preesistenti, di

piccole dimensioni e

con classe

energetica bassa

Si attenua l’offerta

di immobili e la

domanda si

mantiene debole…

La quota di agenzie che hanno venduto almeno un’abitazione è diminuita

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per il quarto trimestre

consecutivo, restando tuttavia ancora su livelli ben superiori alla media

pre-pandemia (87 per cento a fronte del 72 nel periodo 2012-2019 e

dell’81 nel terzo trimestre). Sempre rispetto al periodo corrispondente del

2022, è aumentata la percentuale di operatori per i quali è salito il numero

di incarichi inevasi fra il III e il IV trimestre dell’anno, pur rimanendo assai

inferiore della quota di quelli per cui è diminuito (fig. 3).

L’81 per cento delle vendite ha interessato immobili preesistenti. Circa il

40 per cento delle abitazioni vendute è di piccole dimensioni (inferiori a

80 mq). Gli immobili con classe energetica inferiore (F-G) hanno

rappresentato quasi il 60 per cento delle transazioni totali e poco meno

di due terzi di quelle nelle aree urbane. Nelle aree non urbane, invece,

una quota più consistente delle vendite (43 per cento) ha riguardato

immobili con classe energetica più elevata (A-E).

È rimasta prevalente e superiore al 40 per cento la quota di agenti che

riscontrano un calo dei nuovi incarichi a vendere rispetto al periodo

precedente. Al contempo si è ampliato il saldo negativo tra i giudizi di

aumento e diminuzione del numero dei potenziali acquirenti rispetto allo

stesso periodo dell’anno prima, pur attenuandosi rispetto ai tre mesi

precedenti (-29 punti percentuali, da -15 nel IV trimestre del 2022 e -40

nel III del 2023; fig. 3).

Il testo è stato curato da Valentina Aprigliano; l’appendice statistica da Matteo Mongardini (con la collaborazione di

Alessandra Liccardi per la parte editoriale e Roberto Marano per gli aspetti grafici). L’Indagine è condotta

congiuntamente dalla Banca d’Italia, da Tecnoborsa (referenti Giampiero Bambagioni, Valentina Canali e Alice Ciani)

e dall’Agenzia delle Entrate (Osservatorio del Mercato Immobiliare; referenti Maurizio Festa e Gianni Guerrieri). Si

ringraziano le agenzie che hanno partecipato all’indagine. I dati, raccolti esclusivamente per finalità di analisi economica,

sono trattati ed elaborati in forma aggregata, nel rispetto della normativa sulla privacy. La nota metodologica, il

questionario utilizzato e l’appendice statistica sono disponibili ai seguenti indirizzi:

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/metodi-e-fonti-note/metodi-note-2019/metodologia.pdf

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/sondaggio-abitazioni/2023-sondaggio-abitazioni/04/quest_IV_trim_2023.pdf

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/sondaggio-abitazioni/2023-sondaggio-abitazioni/04/app_stat_IV_trim_2023.zip

Il 27 per cento degli operatori segnala la difficoltà nel reperimento del

mutuo da parte degli acquirenti tra le cause prevalenti di cessazione

dell’incarico a vendere. Tale quota è diminuita rispetto al trimestre

precedente, ma resta superiore alla media del periodo 2014-2019 (24 per

cento). La percentuale di acquisti finanziati con mutuo, in calo dalla fine

del 2021, ha raggiunto il 56,9 per cento (da 63,4), il valore più basso dal

2013 (tavola). Resta sostanzialmente stabile, al 77 per cento, il rapporto tra mutuo e valore

dell’immobile (fig. 5). L’assenza di un prezzo di equilibrio fra domanda e offerta (sia per proposte

troppo basse sia per richieste troppo elevate) rappresenta la causa prevalente di cessazione

dell’incarico a vendere per più del 50 per cento degli agenti.

… anche per le

difficoltà di

reperimento del

mutuo

Si è attenuato il pessimismo nelle attese degli agenti sul I trimestre del

2024 rispetto sia al proprio mercato di riferimento sia a quello nazionale

(fig. 4 e tavola). Circa due terzi degli operatori si attendono una

stabilizzazione delle condizioni del proprio mercato nei primi tre mesi del

2024; il saldo fra previsioni di aumento e riduzione dei nuovi incarichi è

divenuto meno negativo (-10 punti percentuali da -14). Le prospettive

sull’evoluzione dei prezzi per il trimestre in corso continuano a puntare

verso una loro moderazione, tuttavia il saldo negativo si è ridotto sensibilmente rispetto al trimestre

precedente (da -36 a -23 punti percentuali), riflettendo la riduzione dei giudizi di diminuzione

compensati da un incremento di quelli di stabilità. La quota di operatori che si attendono un

peggioramento delle condizioni sul mercato nazionale è nettamente diminuita, pur restando di

quasi 30 punti percentuali superiore a quella di chi prefigura un miglioramento. Le prospettive a

due anni sono marcatamente migliorate.

Si è attenuato il

pessimismo degli

agenti nelle attese

sia a breve sia a

lungo termine

Gli operatori hanno confermato la tendenza al rialzo dei canoni di

locazione, in linea con l’aumento pressoché ininterrotto dall’inizio del

2022 dell’indice dei prezzi degli affitti. Il saldo fra aumento e

diminuzione dei canoni è rimasto sul valore massimo dall’inizio della

rilevazione (46,5 punti percentuali); il rialzo proseguirebbe nel trimestre

in corso per il 38,6 per cento degli agenti (contro il 4,3 per cento che si

attende una riduzione), anche alla luce dello sconto esiguo (pari al 2,2

per cento) ottenuto rispetto alle richieste iniziali dei proprietari.

L’aumento della domanda di locazioni a fronte di una minore offerta è la causa principale delle

pressioni al rialzo sui canoni. La maggiore domanda è determinata principalmente dalla difficoltà

di acquistare un’abitazione, specie nelle aree urbane più popolose. La preferenza per gli affitti

brevi, di contro, è il principale freno all’offerta (segnalato dal 44,2 per cento degli agenti), rimasta

contenuta nel IV trimestre; oltre il 45 per cento degli agenti infatti ha riportato un calo dei nuovi

incarichi a locare rispetto al periodo precedente, mentre appena l’8 ne ha segnalato un aumento

(tavola).

La domanda robusta

continuerebbe a

sostenere l’aumento

dei canoni di

locazione nel primo

trimestre del 2024

Grafici e Tavola

Figura 3

Mandati a vendere e numero di potenziali acquirenti

(saldo tra le percentuali di risposte “in aumento” e “in diminuzione”)

numero di incarichi ancora da evadere

numero di nuovi incarichi

numero di potenziali acquirenti

4° trim.

3° trim.

2° trim.

1° trim.

4° trim.

3° trim.

2° trim.

1° trim.

4° trim.

3° trim.

2° trim.

1° trim.

4° trim.

3° trim.

2° trim.

1° trim.

4° trim.

3° trim.

2° trim.

1° trim.

4° trim.

3° trim.

2° trim.

1° trim.

4° trim.

3° trim.

2° trim.

1° trim.

4° trim.

3° trim.

2° trim.

1° trim.

4° trim.

3° trim.

2° trim.

1° trim.

Figura 4

Condizioni del mercato in cui opera l’agenzia nel trimestre corrente

(saldo tra le percentuali di risposte “favorevoli” e “sfavorevoli”)

2023 ’24

Figura 5

Rapporto tra prestito e valore dell’immobile nelle opinioni delle agenzie

(valori percentuali)

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole

Totale

Principali risultati dell’indagine (1)

(valori percentuali dove non diversamente indicato)

Totale

4o trim.

1o trim.

2o trim

3o trim.

4o trim.

Compravendite

Quota di agenzie che hanno venduto almeno un immobile

Sconto medio

Tempi di vendita (mesi)

Quota di acquisti finanziati con mutuo

Rapporto tra prestito e valore dell’immobile

Giudizi relativi al trimestre di riferimento (2)

Prezzi di vendita

Incarichi da evadere

Nuovi incarichi a vendere

Attese sul trimestre successivo a quello di riferimento (2)

Prezzi di vendita

Nuovi incarichi a vendere

Situazione del mercato in cui opera l’agenzia

Situazione del mercato immobiliare in Italia

-35,3

-37,1

-29,1

-32,9

-14,0

-26,5

-32,9

-18,5

-25,2

-32,5

-15,6

-26,5

-29,3

-15,0

-14,3

-25,6

-28,3

-17,5

-13,4

-21,2

-25,8

-31,5

-29,3

-39,3

-42,9

-35,9

-14,3

-39,0

-43,7

-23,2

-23,2

-28,4

-36,5

-37,5

-39,2

-36,6

-38,6

Locazioni

Quota di agenzie che hanno locato almeno un immobile

Giudizi relativi al trimestre di riferimento (2)

Canoni di locazione

Nuovi incarichi a locare

Attese sul trimestre successivo a quello di riferimento (2)

Canoni di locazione

(1) Le tavole statistiche contenenti tutti i dati raccolti nell’indagine sono disponibili all’indirizzo:

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/sondaggio-abitazioni/index.html. – (2) Saldi tra giudizi favorevoli (aumento) e

sfavorevoli (diminuzione).