[acspro] [CRUmbria-News] Sviluppo sostenibile ed economia circolare 

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Riunione congiunta di Prima e Seconda commissione per proseguire l’esame

delle due proposte di legge con primo firmatario Daniele Carissimi (Lega)

(Acs) Perugia, 4 marzo 2024 – La Prima e la Seconda commissione

dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, presiedute da Daniele Nicchi e

Valerio Mancini, si sono riunite in seduta congiunta per continuare l’esame

di due proposte di legge su economia circolare e sviluppo sostenibile. I due

atti, ‘Norme di economia circolare, sviluppo sostenibile, gestione

integrata dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate’ e ‘Norme di

organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di

gestione integrata dei rifiuti’, hanno come primo firmatario Daniele

Carissimi e sono firmate anche dagli altri consiglieri del gruppo consiliare

della Lega.

Nella seduta di oggi sono state illustrate le istruttorie tecnico normativa e

tecnico finanziaria degli uffici di Palazzo Cesaroni. Gli atti, presentati

per la prima volta nel 2021, erano già stati al centro di diverse riunioni

congiunte delle due commissioni consiliari, tra le quali anche delle

audizioni con l’assessore Roberto Morroni (https://tinyurl.com/yh4j7mrb

[1]) e con i rappresentanti di Auri e Arpa (https://tinyurl.com/4trf6p86

[2]). Nell’ultima seduta dedicata alle proposte di legge su economia

circolare e sviluppo sostenibile, il primo firmatario Daniele Carissimi aveva

illustrato degli emendamenti (https://tinyurl.com/5d6p6n8v [3]) frutto anche

delle osservazioni arrivate nel corso delle audizioni, che hanno assorbito

anche un emendamento presentato da Thomas De Luca (M5S) e Fabio Paparelli

(Pd).

Dalle istruttorie è emerso che sul piano tecnico-giuridico e finanziario non

ci sono sostanziali criticità, se non alcuni elementi del testo che

potrebbero essere chiariti meglio. L’unico suggerimento rilevante riguarda

il secondo atto, quello sull’organizzazione territoriale del servizio

idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. In

particolare è stato rilevato che potrebbe essere utile pensare ad una norma

transitoria, visto che vengono modificati alcuni istituti, per capire come la

nuova normativa va ad impattare sullo stato dell’arte precedente. Il primo

firmatario Carissimi si è detto disponibile a lavorare su una disciplina di

prima applicazione che tolga tutti i dubbi sul nascere, anche rispetto ad una

riforma che comunque non è così impattante sulla situazione attuale.

Proprio per questo al termine della seduta è stato stabilito che, appena

presentati questi aggiustamenti, verranno riconvocate la Prima e la Seconda

commissione in seduta congiunta per ascoltare il parere della Giunta e votare

i due atti in maniera definitiva. DMB/

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/76734

