4/3/2024

MERCOLEDÌ 6 MARZO ALLE ORE 17.30 AL MUSEO SCHMIDL PER

L’EDIZIONE PRIMAVERA 2024 DEL CICLO “LE STANZE DELLA

MUSICA” APPUNTAMENTO DEDICATO AL PIANOFORTE CON GLI

STUDENTI DEL CONSERVATORIO TARTINI

Nel segno della collaborazione tra il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” e il

Conservatorio “Giuseppe Tartini”, prende il via mercoledì 6 marzo l’edizione

Primavera 2024 del ciclo “Le stanze della musica”.

La formula è quella, già sperimentata con successo, di una speciale visita

guidata dedicata di volta in volta ad uno o più strumenti delle collezioni dello

“Schmidl”, nella sua sede di Palazzo Gopcevich (Via Rossini, 4), presentati dai

giovani musicisti del “Tartini” e dai loro insegnanti.

Gli appuntamenti sono in calendario tutti i mercoledì di marzo e di aprile, e

saranno proposti in un doppio turno: il mattino alle ore 11.00 per gli studenti delle

scuole, con particolare attenzione a quelle ad indirizzo musicale (con biglietto

scolastico di 1 euro) e il pomeriggio alle ore 17.30 (con il normale biglietto di

accesso al Museo).

Per le scuole interessate al turno del mattino è prevista la prenotazione

La partenza è nel segno del pianoforte. A condurre i visitatori alla scoperta di

storia, funzionamento e repertorio dello strumento, mercoledì 6 marzo alle 17.30

saranno gli studenti della professoressa Reana De Luca.

Melody Zhou, Ginevra Pagani, Jacopo Giuliani, Joel Kakusi e Iryna Lytvynenko

proporranno pagine di Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Fryderyk

Chopin, Johannes Brahms e Modest Musorgskij.

I successivi appuntamenti saranno dedicati all’arpa (mercoledì 13 marzo, docente

Nicoletta Sanzin), al clarinetto (mercoledì 20 marzo, docente Davide Teodoro), al

canto barocco e al clavicembalo (mercoledì 27 marzo, docenti Romina Basso e

Paolo Delisanti), al flauto e al quintetto di fiati (mercoledì 3 aprile, docenti Alice

Sabbadin e Antonio Fracchiolla), al contrabbasso (mercoledì 10 aprile, docente

Stefano Sciascia), alla chitarra (mercoledì 17 aprile, docente Eugenio Della

Chiara) e alla fisarmonica (mercoledì 24 aprile, docente Corrado Rojac).

La partecipazione è compresa nel normale biglietto di ingresso al Museo:

intero euro 4,50; ridotto euro 3,50; ridotto studenti euro 1,00; gratuito per i

bambini fino a sei anni non compiuti.

