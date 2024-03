Trump si scatena nell’Idaho Caucus: “Questa nazione appartiene a te”

(AGENPARL) - ROMA, 3 Marzo 2024 - Donald Trump ha dominato sabato i Caucus repubblicani dell’Idaho, assicurandosi tutti i 32 delegati disponibili nella sua marcia verso la nomina.

L’Associated Press ha definito la corsa per Trump alle 17:00 MST.

“Oggi invierai un grande segnale al mondo intero che questo è il tuo Paese, ed è anche il Paese di Trump”, ha detto Trump sabato scorso in un videomessaggio pubblicato su Truth Social.

Oltre all’Iowa, Trump ha ottenuto vittorie sabato nei caucus del Missouri e del Michigan.

Dopo aver trascorso la giornata nella Carolina del Nord, Trump ha tenuto un discorso di vittoria sabato sera nello stato teatro della battaglia della Virginia, che si unirà ad altri 14 stati del Super Tuesday nella premiazione dei delegati la prossima settimana.

Nikki Haley, l’unica avversaria che resiste nonostante l’inevitabile vittoria di Trump, è ancora alla ricerca di una parvenza di vittoria contro Trump, l’uomo per cui è stata ambasciatrice delle Nazioni Unite. Tuttavia, nella maggior parte degli stati del Super Tuesday il vincitore prende tutto, il che significa che il totale dei delegati di Trump sarà probabilmente insormontabile entro quella sera.

Sabato sera Trump ha raggiunto molti dei suoi più grandi successi, promettendo di estendere i tagli fiscali del 2017 e “drill, baby, drill!” così come aver definito la sua telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj per la quale la Camera lo ha messo sotto accusa come una “telefonata perfetta”.

Ha parlato duro anche con la Cina, promettendo tariffe reciproche se necessario, dicendo “se ci freghi, noi freghiamo te”.

Trump ha promesso con grande entusiasmo di essere duro nei confronti del crimine, chiedendo di risarcire le forze dell’ordine “per proteggerli dalla sinistra radicale che intraprende azioni forti”. I sondaggi mostrano che l’aumento della criminalità è una delle principali preoccupazioni degli americani e una delle maggiori debolezze di Joe Biden.

Prima del Super Tuesday, il Distretto di Columbia terrà le primarie repubblicane domenica e il North Dakota terrà il suo caucus lunedì. Trump ha chiesto agli elettori lì e negli stati del Super Tuesday di inviare un messaggio forte.

“Non importa quanto odiosi e corrotti siano i comunisti e i criminali nel nostro paese – e combattono continuamente contro di me, non devi mai dimenticarlo – questa nazione non appartiene a loro”, ha detto. “Questa nazione appartiene a te”. .”