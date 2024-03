(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 OMICIDIO CASARANO. CONGEDO (FDI): STATO PRESENTE, GRAZIE A FFOO, MAGISTRATURA E PREFETTURA

“Un plauso alle forze dell’Ordine, alla Magistratura e alla Prefettura per aver assicurato alla giustizia in tempi brevissimi l’autore dell’omicidio di sabato a Casarano e fermato il presunto complice. Lo Stato è presente e ben operativo anche nei luoghi dove la criminalità tenta di affermare il suo malaffare. La sicurezza sociale, civile ed economica dei cittadini deve essere garantita dalle istituzioni. Nessuna tregua per chi si macchia di reati gravissimi che mettono a rischio la convivenza tra cittadini e la tenuta democratica. Quella di queste ore è solo un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro di magistratura e forze dell’ordine per colpire ogni rigurgito di malaffare della criminalità organizzata nel Salento”. Lo ha detto il deputato leccese di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, esponente della commissione Antimafia.

