Liguria – Comune di Sestri Levante : concluso il posizionamento di

paletti georeferenziati lungo i sentieri di Punta Manara

Permetterà agli escursionisti di avvisare i soccorsi in caso di necessità

Maggiore sicurezza per gli escursionisti che dalla prossima primavera

torneranno a frequentare numerosi i sentieri di Punta Manara a Sestri

Levante( Genova). La collaborazione tra il Soccorso alpino e

speleologico Liguria (che ci ha messo manodopera e conoscenza del

territorio) e il Comune di Sestri Levante (che ha finanziato il

progetto) ha portato al posizionamento di paletti georeferenziati

lungo tutti i sentieri del promontorio. In totale sono 31 e

permetteranno agli escursionisti in caso di necessità di avvisare i