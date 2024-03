(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

Legalità, M5S Roma – CR: “Piena solidarietà a Rocco Casalino per vile aggressione omofoba subita da Augusto Proietti”

Roma, 3 marzo 2024 – “Siamo letteralmente sconcertati per l’inaudita e intollerabile violenza verbale usata da Augusto Proietti – il ras degli ambulanti condannato per associazione a delinquere e per vari reati finalizzati al monopolio del commercio su strada – nei confronti dell’ex portavoce del presidente Conte Rocco Casalino .

Le sue parole oscene, turpi e ripugnanti rappresentano quanto di più degradante e indegno ci possa essere e sono tipici di chi sguazza quotidianamente nell’illegalità e si serve della violenza e del terrore per ottenere ciò che vuole, come ha ampiamente dimostrato in occasione dei suoi reiterati attacchi contro alcuni esponenti della Giunta Raggi ‘rei’ di aver contrastato questo personaggio a tutela dei commercianti onesti. Esattamente come è accaduto con Rocco Casalino, il quale ha semplicemente denunciato le varie irregolarità commesse da alcuni ambulanti.

A nostro avviso, in una società che voglia definirsi civile non può e, soprattutto, non deve esserci spazio per soggetti di questo genere.

A Rocco Casalino, ovviamente, va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno per questa vile e squallida aggressione subita da un personaggio violento e deprecabile”.

Lo dichiarano, in una nota, i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Virginia Raggi .

