(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 INAUGURATA LA MOSTRA “GIAN PIETRO TESTA, IL GIORNALISTA CHE AMAVA

DIPINGERE”. VISITABILE FINO AL 20 MARZO, RACCOGLIE LE OPERE DEL FERRARESE,

SCOMPARSO UN ANNO FA

*GULINELLI: “LA SUA EREDITÀ IMPORTANTISSIMA”. IL FIGLIO ENRICO: “LA SUA ERA

UNA DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA”. LA CURATRICE MAZZOTTI: “OMAGGIO A UN

MAESTRO E AMICO, PER NON DISPERDERE IL SUO LAVORO”*

Ferrara, 3 mar – È stata inaugurata ieri pomeriggio in una gremitissima

Idearte Gallery la mostra d’arte in omaggio a Gian Pietro Testa –

giornalista, scrittore e poeta – a poco più di un anno dalla scomparsa.

Nato nel 1936 a Ferrara, dove è morto il 7 gennaio 2023, Testa è stato

infatti anche pittore. Intitolata “Gian Pietro Testa, il giornalista che

amava dipingere”, la rassegna a cura di Giorgia Mazzotti, ed è organizzata

dall’associazione culturale Ferrara ProArt con il patrocinio di Comune di

Ferrara, dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, dell’Associazione

Stampa Ferrara con il sostegno di Amsef Ferrara a tutela della memoria.

La mostra raccoglie una serie di opere a tema prevalentemente femminile.

L’artista-letterato attinge a piene mani e sa fare sue le opportunità e le

affinità che incrocia sulla sua strada e verso le quali si pone con

atteggiamento curioso, anticonformista e creativo.

“Quando scompare un personaggio di questa levatura culturale si innesca un

meccanismo di recupero doveroso e importante. Testa ha lasciato un’eredità

importantissima, che ci offre la possibilità di rivalutare questo

giornalista, poeta e scrittore anche sotto l’aspetto della sua passione per

l’arte. Ringrazio Paolo Orsatti che, con la sua piccola, ma preziosissima

galleria, valorizza con grande puntualità personaggi così identitari della

nostra terra”, ha detto l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli,

all’inaugurazione della mostra.

In collegamento c’era anche il figlio del giornalista e pittore, Enrico

Testa, che si è unito nei ringraziamenti per aver realizzato questa

rassegna a Ferrara. “Per me – ha aggiunto – è un’emozione incredibile, mio

padre ne sarebbe stato entusiasta. Mio padre pittore lo conosco meno, non

amava farsi vedere dipingere. Si rifugiava in granaio e dipingeva quadri

sull’anarchia e su altri temi a lui cari, dando vita ai suoi personaggi.

Ringrazio Giorgia Mazzotti perché ha fatto un lavoro incredibile, che

testimonia quello che papà ha sempre fatto e ha sempre voluto dire, “in

direzione ostinata e contraria””.

“La mostra – ha spiegato Giorgia Mazzotti – è nata affinché le sue opere

non si disperdessero dopo la sua scomparsa. Conoscevo Gian Pietro Testa da

quando avevo vent’anni, è stato il mio maestro di giornalismo. Poi, col

tempo, è diventato un amico. Oltre alle grandi inchieste da lui seguite che

tutti noi conosciamo, aveva questa passione per l’arte, in particolar modo

la pittura. ispirato da Licini, Warhol, Rauschenberg, ma anche da Filippo

de Pisis. Per lui dipingere era un momento di libertà assoluta ma, a ben

vedere, nelle sue opere ritroviamo anche la sua professione di giornalista,

come nel ritratto del carabiniere o nelle opere che ricordano i caduti

anarchici”.

Firma di spicco per inchieste e reportage giornalistici a livello

nazionale, Testa ha lavorato come cronista e inviato di testate come “Il

Giorno”, “L’Unità” e “Paese Sera”. Direttore dell’Ufficio Stampa del Comune

di Ferrara dal 1985 al 1992, ha fatto parte del Consiglio dell’Ordine dei

giornalisti dell’Emilia-Romagna dal 1989 al 1998. È stato tra gli ideatori

e promotori dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Bologna,

insignito nel 2017 del Premio Stampa alla carriera. Negli anni ha alternato

la pubblicazione di opere di poesia e di narrativa.

L’esposizione è visitabile nella galleria di via Terranuova 41 fino a

mercoledì 20 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle

Per l’occasione, gli organizzatori hanno realizzato un catalogo della

mostra a cura di Giorgia Mazzotti, con prefazione di Lucio Scardino e

ricordo di Riccarda Dalbuoni.

*Alcune immagini durante l’inaugurazione della mostra.*

