(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 CAMPI FLEGREI, CASO (M5S): ACCELERARE CON VERIFICHE EDIFICI

*CAMPI FLEGREI, CASO (M5S): “ACCELERARE CON VERIFICHE DEGLI EDIFICI”*

“La scossa di stamattina, di magnitudo 3.4 ha generato paura tra i cittadini che, nelle aree vicino all’epicentro, al confine tra Pozzuoli e Napoli, sono scese in strada. Non bisogna più perdere tempo con l’attuazione delle misure previste dal Decreto “Campi Flegrei”. È da circa un mese che sollecito il Ministro Musumeci sul punto e finalmente lo scorso 26 febbraio, con circa due mesi di ritardo, è arrivato l’ok al piano straordinario di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e privati. Sbloccati da Giorgetti i 6,5 milioni per le verifiche ed i circa 37 milioni per i primi interventi sugli edifici pubblici strategici. Occorre utilizzare presto, accorciando i tempi previsti da cronoprogramma, e bene queste risorse e far partire immediatamente la campagna informativa per i cittadini”.

Lo dichiara il deputato flegreo del M5S, Antonio Caso.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle