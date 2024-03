ATLETICA, PROVE MULTIPLE: CAIANI TRICOLORE U23, FRANZÈ LEADER TRA GLI JUNIORES, SORCI E GRANDI VINCONO IL PENTATHLON U18

(AGENPARL) - ROMA, 3 Marzo 2024 - Andrea Caiani è il nuovo campione italiano promesse di eptathlon indoor. Oggi, al Palaindoor di Padova, nella seconda giornata della rassegna giovanile di prove multiple, il 21enne del Team-A Lombardia, quarto l’anno scorso nel decathlon ai Tricolori under 23 di Agropoli, è arrivato a 5219 punti nella successione delle sette gare, lasciandosi alle spalle Lorenzo Mellano (Atl. Fossano ’75, 5169), atleta al primo anno di categoria, e Yoro Menghi (La Fratellanza 1874, 5056), sceso di un gradino sul podio rispetto al risultato del 2023. Un altro atleta lombardo, Tommaso Franzè (Atl. P.A.R. Canegrate), si aggiudica l’eptathlon juniores, realizzando 5266 punti. Argento per Kevin Lubello (C.S.S. Leonardo Da Vinci, 5103), bronzo per Francesco Mattolini (Atl. Livorno, 4728). Matteo Sorci (Atl. Perugia Team), classe 2008, conquista il pentathlon allievi con 3604 punti, precedendo il campione italiano cadetti 2023 Frederic Schoepf (Sv Lana-Raika, 3479) e Marco Beccari (Centro Atletica Piombino, 3435). A Vittoria Grandi (Pontevecchio Bologna), altra atleta al primo anno di categoria, il successo nel pentathlon allieve con l’ottimo risultato di 3910 punti. Argento per Martina Bianchi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter, 3582) e bronzo per Isabella Pastore (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari, 3571).

Il dettaglio delle gare.

EPTATHLON PROMESSE – La seconda giornata dell’eptathlon promesse inizia nel segno di Yoro Menghi (La Fratellanza 1874) che vince i 60 ostacoli in 8”48. Andrea Caiani (Team-A Lombardia) è secondo in 8”53 e resta leader in classifica con un vantaggio di un centinaio di punti su Lorenzo Mellano (Atl. Fossano ’75) che sugli ostacoli non fa meglio di 8”58. Caiani è il migliore, a pari merito con Menghi (4.20 per entrambi), anche nell’asta. I 1000 finali sono una passerella per il lombardo, classe 2003, che chiude in 2’54”87 (5°) nella prova in cui il più veloce è Mellano (2’47”03). Titolo tricolore per Caiani (5219 punti), poi Mellano (5169) e Menghi (5056).

EPTATHLON JUNIORES – Tommaso Franzè (Atl. P.A.R. Canegrate) è il più veloce nei 60 ostacoli (8”37), ma Kevin Lubello (C.S.S. Leonardo Da Vinci), leader in classifica nell’eptathlon juniores, gli finisce vicinissimo (8”39) e le gerarchie non mutano: primo Lubello, 3867 punti, secondo Franzè, 3775. La sfida per la maglia tricolore sembra già limitata a questi due atleti. Il terzo in classifica, Francesco Mattolini (Atl. Livorno), è infatti staccato di quasi 400 punti da Lubello. Franzè brilla nell’asta: salta 4.50, mentre Lubello non fa meglio di 3.70. Il lombardo passa così a guidare la classifica, prima dei 1000 metri, con un vantaggio di 133 punti su Lubello. E le gerarchie non cambieranno più: taglia per primo il traguardo Claudius Eberhart (Cus Verona Sez. Atletica) in 2’47”00, Franzè chiude quarto in 2’53”37 e va a vestire la maglia tricolore davanti a Lubello (5266 punti contro 5103). Bronzo per Mattolini (4728 punti).

PENTATHLON ALLIEVI – Il primo leader nel pentathlon allievi è Matteo Sorci (Atletica Perugia Team) che vince i 60 ostacoli in 8”27, staccando di 2 centesimi Filippo Vedana (Atl. Lecco-Colombo Costruzioni). Sorci davanti a tutti anche nel lungo con un bel 6.91, mentre Vedana si ferma a 6.68 preceduto anche da Federico Cristofaro (Malpensa Atletica) con 6.72. Il peso incorona Frederic Schoepf (Sv Lana-Raika), campione italiano cadetti 2023, che lancia a 13.70, staccando Andrea Bernardini (Nissolino Intesatletica) di oltre un metro (12.62). Ora l’altoatesino, figlio d’arte (la mamma è Gertrud Bacher, primatista italiana dell’eptathlon), è primo in classifica (2266) anche se Sorci insegue a breve distanza (2243). Nell’alto è di quest’ultimo la miglior misura (1.88), Schoepf non fa meglio di 1.79 e la situazione in testa alla classifica cambia ancora: primo Sorci (2939 punti), secondo Schoepf (2885). Francesco Alpigiano (Cus Cagliari) è il più veloce nei 1000 (2’49”35), Sorci controlla (2’59”89) e vince il titolo davanti a Schoepf (3’07”40) che resta secondo. Bronzo, con una prova complessivamente in rimonta, per Marco Beccari (Centro Atletica Piombino).

PENTATHLON ALLIEVE – La padovana Vittoria Masiero (Assindustria Sport) vola nei 60 ostacoli (8”63). Nell’alto brilla Vittoria Grandi (Pontevecchio Bologna), 16 anni ancora da compiere, che eguaglia il personale indoor, saltando 1.71, e balza in testa alla classifica (1769 punti) davanti a Isabella Pastore (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari, 1695) e Veronica Cioccoloni (Astra Atletica, 1687). Grandi resta davanti a tutte anche dopo il peso (10.92), gara in cui si segnala Elisa Dozio (Atl. Lecco-Colombo Costruz.) con 12.16. Dopo le prime tre prove, il secondo posto – ad un centinaio di punti dalla leader in classifica – è occupato da Martina Bianchi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) che ha corso i 60 ostacoli in 8”87, saltato in alto 1.59 e lanciato il peso a 10.94. Grandi salta davanti a tutte anche nel lungo (5.66) e ipoteca la vittoria finale. Mentre Pastore, con la seconda miglior misura nel lungo (5.63), recupera qualche punto su Bianchi (5.39) che resta seconda con un margine di 23 punti. In recupero dopo il lungo (5.56) anche Sofia Dulla (Safatletica Piemonte), ora quarta. Gli 800, chiusi in 2’21”44, portano Grandi a chiudere la sua prova oltre i 3900 punti (3910). Bianchi (2’32”48) resta seconda (3582) con un margine di 11 punti su Pastore (3571).

