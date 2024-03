Arianna Dalla Zanna e la WineCave al Wine Festival Paestum

(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 Si parla poco delle donne a capo di aziende guida nel rispettivo settore

professionale. Conoscere Arianna Dalla Zanna, sempre più lanciata come

donna d’affari nel campo del vino, significa venire a contatto con il

talent dell’imprenditoria femminile del nostro Paese. Amministratore Unico

di WineCave srl, azienda leader nel settore delle cantine climatizzate per

vini, Arianna è dal 2013 che importa e distribuisce i prodotti dello

storico marchio EuroCave su tutto il territorio italiano. Arianna ha una

sorella, Roberta, socia e dedita all’Amministrazione dell’azienda. Completa

la società Massimo Baldessarini. “Conoscere bene la materia prima, permette

di creare empatia” è la filosofia di questa azienda familiar, vero

gioiellino Italiano di azienda familiare. Il prossimo appuntamento in

calendario per la WineCave srl è previsto dal 23 al 25 marzo al Wine

Festival Paestum, giunto alla XIII Edizione. Le più importanti aziende

vitivinicole d’Italia si ritroveranno proprio lì dove gli antichi

colonizzatori greci scoprirono nel clima mite e nella natura

argillosa-calcarea del terreno le condizioni necessarie per una produzione

di qualità. Infatti, Paestum, in particolare, vanta una lunga tradizione

viticola ed enologica già ai tempi dei greci e romani. I visitatori di

questo Festival potranno scoprire tutte le più importanti novità e le

eccellenze che questo settore riserva sul panorama nazionale. Al contempo,

si porranno le basi per un gioco di squadra, nel quale le eccellenze della

viticoltura possano rafforzarsi a vicenda, e fare business presentandosi –

insieme – al pubblico di appassionati e operatori. Location della tre

giorni del Paestum WineFest è NEXT, l’ex Tabacchificio di Borgo Cafasso,

tra le maggiori espressioni dell’archeologia industriale della Piana del

Sele.