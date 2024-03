(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 [Regione Lazio]

Il presidente Francesco Rocca partecipa al dibattito “Next Generation UE, bilancio UE e fondi BEI – opportunità per imprese”.

Tempio di Vibia Sabina e Adriano, piazza di Pietra (ore 9.30)

Il presidente Francesco Rocca interviene in commissione Sanità in Consiglio regionale

Consiglio regionale, via della Pisana 1301 (ore 17)