(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI LUNEDÌ 4 MARZO 2024

IN CAMPIDOGLIO IL SALUTO A PAOLO TAVIANI

Ore 10 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al funerale laico del regista Paolo Taviani ( Campidoglio, Sala della Protomoteca )

SOPRALLUOGO AL CANTIERE DI PIAZZA PIA

Ore 13,10 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa al sopralluogo al cantiere di Piazza Pia (v ia della Conciliazione, ingresso cantiere altezza Auditorium )

AD “IMPACT NOW” IL DIBATTITO SUL RUOLO DELLE CITTÀ

Ore 14,50 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all’evento “IMPACT NOW: un altro capitalismo è possibile” prendendo parte al dibattito “ Impact cities. Rigenerare, includere, rinnovare” (The Dome Campus LUISS, via Panama 25)