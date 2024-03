2° comunicato stampa del 3 marzo 2024

(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

SANTA MARIA A VICO (CE). RUBA COSMETICI DA UN NEGOZIO. 37ENNE DENUNCIATO DAI

CARABINIERI.

In più occasioni la proprietaria di un negozio di oggettistica e cosmesi,

situato a poche centinaia di metri dal centro cittadino di Santa Maria Vico,

nel casertano, aveva registrato ammanchi tra gli articoli in esposizione

sugli scaffali, senza spiegarsene il motivo.

Nel pomeriggio di ieri, però, dopo aver visionato le telecamere di

sorveglianza installate nell’esercizio commerciale, ha deciso di denunciare

l’accaduto ai carabinieri della locale Stazione.

I militari dell’Arma, intervenuti presso il negozio dove erano stati

effettuati i furti, sono riusciti ad identificare, atraverso le immagini

estratte dal sistema a circuito chiuso, il ladro, immortalato in più

occasioni proprio mentre asportava profumi, deodoranti e saponi riposti

sugli espositori, per un valore di circa euro 400,00.

Il 37enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato subito rintracciato ed

accompagnato in caserma dove è stato denunciato in stato di libertà per

furto aggravato e continuato.