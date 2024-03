(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 [Rugby Notizie] Serie A Elite Femminile, Valsugana vince l’anticipo con Villorba: Milano spera ancora nella Finale

02 Marzo 2024

SERIE A ELITE FEMMINILE, VALSUGANA VINCE L’ANTICIPO CON VILLORBA: MILANO SPERA ANCORA NELLA FINALE

Roma – Il sabato di Serie A Elite Femminile regala una speranza al CUS Milano, che può ancora sperare nella finale Scudetto: Valsugana batte infatti con il risultato di 20-5 Villorba e conquista altri 4 punti in classifica, mancando per la prima volta nella stagione il punto di bonus offensivo. In virtù di questo risultato le universitarie milanesi dovranno sperare di vincere a Colorno per poi giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto con Villorba del 19 maggio.

La partita di Padova, su un campo pesante per via delle incessanti piogge che hanno colpito il Veneto in settimana vede protagoniste le Campionesse d’Italia, che segnano in apertura di gara e resistono al forcing finale di Villorba, in meta con Alyssa D’Incà.

Domani si giocheranno le altre due gare del turno di Serie A Elite Femminile, con Cus Torino-Capitolina rinviata a data da destinarsi, sempre causa maltempo.

Serie A Elite Femminile – II fase, V giornata

Girone Playoff

Sabato 2 marzo 2024, 17:00, Padova, Campo Valsugana

Valsugana Rugby Padova v Arredissima Villorba Rugby 20-5 (4-0)

Domenica 3 marzo 2024, 12:30, Colorno, Campo Paolo Pavesi

Furie Rosse Rugby Colorno v CUS Milano Rugby

Classifica: Valsugana Rugby Padova 24; Arredissima Villorba Rugby 13; CUS Milano Rugby 5* Furie Rosse Rugby Colorno 1*

*una partita in meno

Girone Playout

Domenica 3 marzo 2024, 14:30, Calvisano, Pata Stadium (In diretta su DAZN)

Rugby Calvisano v Benetton Rugby Treviso

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

Iveco Cus Torino v Unione Rugby Capitolina

Classifica: Unione Rugby Capitolina 17; Iveco Cus Torino 16; Benetton Rugby Treviso 5; Rugby Calvisano 0

Padova – Campo Valsugana Rugby Padova, sabato 2 marzo 2024

Serie A Elite Femminile, V giornata

Valsugana Rugby Padova v Arredissima Villorba Rugby 20-5 (12-0)

Marcatori: p.t. 1’ m. Stefan tr Sillari (7-0), 11’ m. Ostuni Minuzzi (12-0) s.t. 46’ m. D’Incà (12-5), 66’ cp Sillari (15-5), 78’ m. Benini (20-5)

Valsugana Rugby Padova: Zampieri; Ostuni Minuzzi, Sillari, Cheval (71’ Bitonci), Rasi; Stevanin, Stefan (C); Giordano, Tonellotto (73’ Da Lio R.), Margotti (71’ Belluco); Della Sala, Costantini; Fortuna (41’ Gai), Cerato (73’ Da Lio E.), Jeni (41’ Benini).

A disposizione: Zeni, Ravani

All. Bezzati

Arredissima Villorba Rugby: Capomaggi; Busana, D’Incà, Busato, Muzzo; Cavina (77’ Brugnerotto), Barattin (C); Bragante (77’ Tiani), Triolo, Copat (71’ Gazzi); Frangipani, Parise (65’ Puppin); Zanette, Gurioli, Stecca. A disposizione: Pegorer, Crivellaro, Nascimben, Bonotto

All. Tubia

Arbitro: Bonato, Riccardo

I giud.linea: Lazzarini, Roberto

II giud. linea: Argenton, Thomas

Cartellini: 71’ giallo Zanette (VIL)

Calciatori: Sillari 2/4 (VAL), Capomaggi 0/1 (VIL)

Note: Pomeriggio piovigginoso, campo pesante, presenti circa 200 spettatori.

