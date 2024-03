MARTEDÌ 5 MARZO ORE 16 PRESSO L’UNIVERSITÀ ROMA INIZIATIVA PER CHIEDERE LIBERAZIONE DI ILARIA SALIS

(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 *MARTEDÌ 5 MARZO ORE 16*

*PRESSO L’UNIVERSITÀ ROMA TRE*

*“DIRITTI SENZA CONFINI” *

*LIBERIAMO ILARIA SALIS*

“Ilaria Salis continua ad essere reclusa nel carcere di Budapest da ormai

più di un anno. La sua condizione desta preoccupazione come testimoniano le

sue lettere e il clima di aggressività ideologica di figure apicali del

governo Ungherese. È importante continuare la mobilitazione in favore del

ritorno in Italia della nostra concittadina, maestra e antifascista Ilaria

Salis.

Per farlo e per discutere degli aspetti di diritto internazionale sui quali

si appuntato le ragioni del rispetto dei diritti umani e della sua

liberazione, ci incontriamo *martedì 5 alle ore 16.00 presso il

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre (via Ostiense 161)*.

Interverranno* Roberto Salis*, padre di Ilaria Salis, *Gianfranco

Pagliarulo*, Presidente dell’Anpi nazionale. Porterà il suo saluto il

*Magnifico* *Rettore, Massimiliano Fiorucci*.

Ci saranno anche gli interventi delle studentesse e degli studenti, di

rappresentanti del mondo politico e sociale che sostengono la campagna per

la liberazione di Ilaria Salis”.

Lo dichiarano il Comitato Liberiamo Ilaria Salis e l’Anpi nazionale