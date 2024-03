(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 COMUNE DI PIACENZA

Piacenza, 2 marzo 2024

Oggetto: Il giornalista Giovanni Bianconi e il terrorismo spiegato

alla “Generazione Z”, martedì 5 marzo l’incontro.

Prosegue il ciclo di incontri dedicato alla “Generazione Z” e all’interpretazione della

storia da parte dei ragazzi che vivono il presente, per i quali “questi momenti di

confronto – spiega l’assessore alla Cultura Christian Fiazza, che ha promosso

l’iniziativa – rappresentano un’occasione di confrontarsi con il passato. Un passato

recente che scuote ancora le coscienze e che provoca disagio a chi l’ha vissuto”.

Martedì 5 marzo alle 10, nella Sala 7 di Palazzo Farnese, sarà il giornalista e saggista

Giovanni Bianconi a illustrare agli studenti degli istituti superiori, in un incontro

comunque aperto anche alla cittadinanza, il dramma degli anni di piombo e delle stragi

che hanno sconvolto l’Italia nella seconda metà del secolo scorso.

Bianconi, 65 anni, è uno dei massimi studiosi di terrorismo italiano, collaboratore di

testate quali “La Stampa” e il “Corriere della Sera”, del quale è inviato; ha indagato

fenomeni quali la criminalità organizzata, il terrorismo e le basi storiche dello

stragismo italiano. Della sua copiosa produzione saggistica occorre citare “A mano

armata. Vita violenta di Giusva Fioravanti” (1992); “L’attentatuni. Storia di sbirri e di

mafiosi” (con G. Savatteri, 2001); “Storia delle Brigate Rosse” (2003); “Eseguendo la

sentenza” (1978); “Dietro le quinte del sequestro Moro” (2008); “Il brigatista e

l’operaio” (2011); “Figli della notte. Gli anni di piombo raccontati ai ragazzi” (2012);

“L’assedio. Troppi nemici per Giovanni Falcone” (2017); “Terrorismo italiano” (2022);

“Un pessimo affare: Il delitto Borsellino e le stragi di mafia tra misteri e depistaggi”

(2022).

Una corposa produzione che, insieme agli articoli e alle inchieste realizzate per il

“Corriere”, fanno di questo giornalista uno dei più preparati su temi molto scottanti e

ferite ancora aperte per la nostra democrazia.

