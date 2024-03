(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 Fissata la data per la cabina di regia della Regione Toscana con Trenitalia e Rfi alla quale parteciperanno i sindaci del Valdarno aretino e fiorentino: sarà il 13 marzo

Programmato il confronto con i gestori del servizio e della rete richiesto a seguito dell’incontro della conferenza dei sindaci del Valdarno aretino, il 18 gennaio scorso, con l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli per affrontare le criticità del trasporto ferroviario in Valdarno

Nelle ultime settimane la situazione non è certo migliorata per gli utenti e i pendolari che usufruiscono della linea ferroviaria che attraversa il Valdarno per ragioni di studio, lavoro o per semplici viaggi di piacere. Continui ritardi dei treni, improvvise cancellazioni e mancanza di comunicazione.

“Ma, finalmente, – informa la presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno aretino Valentina Vadi – il 13 marzo incontreremo i vertici di Trenitalia e Rfi. Dopo l’incontro infatti con l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli lo scorso 18 gennaio dove abbiamo avuto modo di esporre i tanti episodi di un disservizio ripetuto e continuo e riferire segnalazioni, problemi, denunce e l’esasperazione crescente di chi usa i regionali, abbiamo chiesto, come primi cittadini, di partecipare alla prima cabina di regia con i gestori. Nell’occasione sarà discussa l’ipotesi di riorganizzazione del servizio della tratta valdarnese e potremo esprimere la nostra opinione. Nella giornata di ieri l’assessore regionale Baccelli ha comunicato che Trenitalia e Rfi si sono resi disponibili ad effettuare la riunione il 13 marzo alle 16”.

Sarà un incontro in video conferenza al quale parteciperanno la Regione Toscana, i delegati di Trenitalia e Rfi e i sindaci del Valdarno non solo aretino ma anche fiorentino che si sono uniti con convinzione.

All’interno della cabina di regia saranno discusse le importante criticità che riguardano il trasporto ferroviario nella tratta del Valdarno. La situazione, dopo il “preoccupante decremento in termini di puntualità e il dato disastroso negli ultimi due mesi del 2023” ( le parole dell’assessore Baccelli), non sembra essere migliorata con il 2024.