CS- Adesione alla rete ELIDE

(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 Città di Francavilla Fontana

Buongiorno,

a seguire troverete il comunicato stampa in oggetto.

COMUNICATO STAMPA

Adesione alla rete

Elide

Francavilla Fontana, così come stabilito all’unanimità nel corso

dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, ha aderito alla rete

degli Enti Locali per l’Innovazione sulle Droghe (Elide).

L’adesione alla rete rientra nelle strategie che l’Amministrazione

Comunale sta predisponendo in sinergia con tutti i gruppi consiliari

per contrastare e prevenire la diffusione delle sostanze stupefacenti

tra i più giovani.

“_Elide _– spiega il Sindaco ANTONELLO DENUZZO – _mette in

connessione comuni, enti del terzo settore e professionisti per

avviare politiche innovative, coordinate ed efficaci contro la

diffusione delle droghe. L’uso degli stupefacenti è un problema

diffuso che non si combatte solo con la repressione, ma prestando

ascolto alle aspettative ed alle esigenze della cittadinanza, a

partire dai giovani. In questi anni nella nostra Città abbiamo

avviato una serie di progettualità finalizzate alla costruzione di

nuovi spazi a loro dedicati come è accaduto con la nuova Biblioteca

Comunale o come accadrà con Palazzo del Sedile. Luoghi da presidiare

dove sentirsi liberi, confrontarsi e costruire la propria

identità._”

La rete Elide, nata su impulso dei comuni di Bologna, Torino, Milano,

Napoli, Bari, sposta il punto di vista della prevenzione mettendo in

primo piano la Città, luogo dove avviene il consumo e dove convivono

interessi diversi. L’approccio della rete Elide è incentrato sul

superamento della criminalizzazione dei consumatori sostituendolo con

un confronto inclusivo finalizzato alla mediazione tra stili di vita

che coinvolge tutti gli attori, compresi i consumatori stessi.

“_L’adesione alla rete Elide_ – prosegue l’Assessore SERGIO

TATARANO – _è l’inizio di un percorso con cui si opta per un

approccio non paternalista, si punta sulla riduzione del danno, ci si

concentra sulla promozione della salute e della convivenza sociale e

si prova a superare ogni forma di marginalizzazione. Sono felice che

il nostro Comune abbia scelto di seguire l’esempio di realtà come

Bologna, Napoli, Bari, Torino e Milano con cui da oggi avremo un

canale privilegiato di confronto e ringrazio il Consiglio per aver

condiviso l’obiettivo e il presidente Maurizio Bruno per aver posto

per primo l’attenzione su un tema che mi è sempre stato a cuore._”

L’adesione alla rete Elide si inserisce nel progetto di costituzione

di un osservatorio comunale sull’uso delle droghe che coinvolge

attivamente istituzioni, enti del terzo settore, associazioni

culturali e sportive.

Francavilla Fontana, 2 marzo 2024

Con preghiera di pubblicazione.