Comunicato stampa_Teatro Comunale di Russi, martedì 5 marzo in scena Amanti, con Massimiliano Gallo

(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 TEATRO COMUNALE DI RUSSI

Stagione teatrale 2023 – 2024

19 ottobre – 3 maggio

Martedì 5 marzo il sipario del Comunale si apre su Amanti,

una commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo.

Amanti è il titolo della commedia che ha per protagonista Massimiliano Gallo in programma al

Comunale di Russi martedì 5 marzo (inizio ore 20.45). Insieme a Fabrizia Sacchi, Gallo è

l’interprete del primo lavoro teatrale di Ivan Cotroneo, regista televisivo e cinematografico,

conosciuto al grande pubblico per aver creato e sceneggiato serie televisive originali tra cui Tutti

pazzi per amore e La compagnia del cigno.

Amanti è una storia in due atti sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle

relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva

sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Interpretato nei

ruoli protagonisti da volti noti e amati del teatro, del cinema e della televisione, lo spettacolo

procede tra incontri clandestini, verità e menzogne, equivoci, imbrogli, passi falsi… Fino a quando

qualcosa stravolge tutti gli equilibri già precari.

Claudia e Giulio si incontrano per la prima volta davanti a un ascensore, in un palazzo borghese.

Lei sta andando via, lui deve salire. Ma Claudia si accorge di aver dimenticato un fazzoletto e risale

con l’uomo. L’appartamento al quale sono diretti è lo stesso: scoprono di essere pazienti della

stessa analista, la dottoressa Cioffi, specializzata in problemi di coppia… Il resto è tutto da scoprire.

“I temi di Amanti mi appartengono da sempre – scrive Ivan Cotroneo – nei miei romanzi, nei film,

nelle serie tv che ho scritto e diretto, il confronto tra il maschile e il femminile, la rottura degli

stereotipi di genere, la prepotente forza del sesso e quella ancora più devastante dell’amore

raccontano l’evoluzione della società e del costume attraverso le relazioni amorose. Nella

commedia questi temi prendono forma in un racconto moderno e divertente, ma anche pieno di

tenerezza e verità, come sempre succede nella commedia della vita”.

Il prossimo spettacolo in programma è La casa dei Rosmer, martedì 26 marzo, con Elena Bucci e

Marco Sgrosso.

Teatro Comunale di Russi, via Cavour 10 Russi (RA)

Stagione teatrale 2023-2024

http://www.comune.russi.ra.it http://www.ater.emr.it

Facebook e Instagram @teatrocomunalerussi

Informazioni e biglietteria

Inizio spettacoli ore 20.45

Orari biglietteria:

martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12; mercoledì dalle 17.30 alle 19.30

È attiva anche la vendita on line sul circuito Vivaticket (www.vivaticket.com).

Prenotazioni via e-mail e telefoniche: le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail

biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo, pena

l’annullamento della prenotazione.

