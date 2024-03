(ARC) Eventi: Zilli, Scarpets sinonimo di successo della Carnia nel mondo

(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 Tolmezzo, 2 mar – “La S di Scarpets ? oggi sinonimo di successo

per la Carnia nel mondo. Un prodotto di artigianato che ha saputo

trovare nuova linfa e reinterpretarsi raggiungendo perfino le

passerelle dell’alta moda. Un artigianato che affonda le sue

radici nella manualit? e nella capacit? delle nostre nonne e oggi

pu? diventare protagonista del rilancio futuro della Carnia e

della nuova imprenditorialit?”.

? il messaggio che l’assessore regionale alle Finanze Barbara

Zilli ha portato ai 22 partecipanti al corso in Tecniche di

confezionamento artigianale di calzature curato da Enaip Fvg e

dal Museo Gortani di Tolmezzo, inserito nel progetto regionale

“Scarpetti. I Scarp?ts di Cjargne”.

Tutti i partecipanti al corso (selezionati tra oltre 150

manifestazioni di interesse) hanno portato a termine il percorso

formativo e conseguito il diploma che ? stato loro consegnato

stamattina nel salone del Museo Gortani da Aurelia Bubisutti,

presidente della Fondazione Museo Carnico delle arti popolari,

alla presenza anche del sindaco di Tolmezzo Roberto Vicentini.

“Abbiamo messo in campo tutte le risorse necessarie a dare vita a

questo progetto; da oggi si scrive una pagina meravigliosa

dell’alto artigianato carnico. ? una grande soddisfazione per la

Regione Friuli Venezia Giulia vedere questi primi grandi

risultati attraverso gli sguardi orgogliosi dei diplomati di oggi

che investono su loro stessi e sulle loro capacit?, cogliendo

l’opportunit? di fare impresa nel mondo dell’artigianato e del

design”, ha aggiunto Zilli.

Ai diplomati, venti donne e due uomini, verr? data l’opportunit?

di affiancare i creativi internazionali finalisti di ITS Contest

che incontreranno a Trieste il prossimo 18 marzo negli spazi di

ITS Arcademy – Museum of Art in Fashion.

