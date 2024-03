La newsletter di marzo 2024

(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 PARCO

ARCHEOLOGICO

DI OSTIA ANTICA

MARZO 2024

#DOMENICALMUSEO 3 MARZO 2024

Domenica 7 gennaio è la #domenicalmuseo: ingresso gratuito in tutti i siti del Parco, ciascuno

secondo i propri orari: https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/orari-e-tariffe/

5 MARZO: IL PIANO DEL COLORE DEL BORGO DI OSTIA ANTICA

Presentazione pubblica degli acquerelli originali del Piano del Colore del Borgo di Ostia antica.

Ostia antica, Salone Riario, ore 15.30-19

7 MARZO: CONVEGNO XΆΣΜΑ. IL TRATTAMENTO DELLA LACUNA

La Tavola Rotonda conclusiva si svolgerà alle 15 presso la Sala Conferenze dei Musei Vaticani.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul Canale Youtube del Parco. Info:

https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/eventi/chasma-il-trattamento-della-lacuna-7marzo-tavola-rotonda-conclusiva/

21-23 MARZO: OTTAVO SEMINARIO OSTIENSE

II tema del convegno, organizzato dal Parco archeologico di Ostia antica, Ecole française de

Rome e Academia Belgica è “Ostia prima del II secolo d.C. Un porto, una città, un territorio”.

Info e programma: https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/eventi/ottavo-seminarioostiense/

“SETTE ANNI A PORTUS”: UNA MOSTRA AL MUSEO DELLE NAVI

Dal 20 febbraio il Museo delle Navi ospita una mostra pannellistica dedicata ai recenti studi

condotti sul Molo della Lanterna di Portus. Si intitola “Sette anni a Portus. Archeologia italospagnola al Molo della Lanterna”. Info: https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/mostre/setteanni-a-portus-la-mostra-al-museo-delle-navi/

Scavi di Ostia antica

Porti di Claudio e di Traiano

Via Portuense 2360, Fiumicino

LA CITTÀ VISIBILE: TRA OSTERIE, MAGAZZINI, INSULAE E DOMUS DI OSTIA

ANTICA. VISITE GUIDATE INDIVIDUALI SU PRENOTAZIONE

Tre percorsi differenti, distribuiti su tre weekend differenti a luoghi solitamente chiusi al

pubblico per condizioni di fragilità e delicatezza. Info e prenotazioni su:

https://www.coopculture.it/it/prodotti/la-citta-visibile-tra-osterie-magazzini-insulae-e-domusdi-ostia-antica/

COPERTURA STAGIONALE DEI MOSAICI

Necropoli di Porto a Isola Sacra

Nei mesi invernali, come ogni anno, alcuni dei più delicati mosaici ostiensi sonno oggetto di

copertura stagionale con lo scopo di preservarli dall’esposizione alle intemperie, agli sbalzi

termici e all’umidità. In funzione delle condizioni meteo i mosaici potranno essere scoperti a

Castello di Giulio II

Museo delle Navi di Fiumicino

Viale Alessandro Guidoni, Fiumicino

partire da fine mese: https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/info/attivita-del-parco-lacopertura-stagionaledei-mosaici-di-ostia/

SOSTIENI LA CAMPAGNA ARTBONUS DEL PARCO

“Ostia antica passo dopo passo” è la prima campagna Artbonus del Parco archeologico di Ostia

antica- Diventa donatore e sostieni i progetti del Parco:

https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/sostienici/art-bonus/i-nostri-progetti/ostia-anticapasso-dopo-passo/