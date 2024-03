Giovanili: esultano gli U19 di futsal. Molte le gare rinviate causa maltempo

(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 San Marino, lì 1 marzo 2024

Esultano gli U19 di futsal. Molte le gare rinviate causa maltempo

SETTORE FEMMINILE

La Primavera di Zaghini sarà tra le mura amiche di Domagnano per la delicata sfida con la Lazio. Le Biancocelesti infatti sono fanalino di coda e non hanno ancora registrato una vittoria (solo un pari e 15 sconfitte). Occasione dunque ghiotta per le Titane per registrare il secondo successo dell’anno in una stagione complicata che le vede sempre al penultimo posto. L’appuntamento è domenica a Domagnano alle 14:30, con la gara che verrà anche trasmessa in diretta streaming su Titani.tv. Gara sempre domenicale, ma al mattino alle 9:15, per le più piccole dell’Under 12 impegnate nel campionato sammarinese di categoria contro il Tre Fiori/Fiorentino. Torna a giocare in casa dopo la sosta anche la Prima Squadra di Giacomo Venturi che domenica ad Acquaviva sfiderà il Cesena (calcio d’inizio alle 14:30). Rinviate invece causa maltempo le due sfide delle Under 15: una era prevista per oggi contro la S.P.A.L. (recupero) mentre domenica era in programma la partita contro il Fossolo 76.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

La Primavera di Cancelli vuole mantenere il buon momento dopo l’ottima vittoria nello scorso turno contro l’Arezzo. I Titani questa volta saranno in trasferta, più precisamente a Lumezzane contro i padroni di casa (gara in programma domani alle 14:30). I Bresciani sono attualmente terzi in coabitazione con il Mantova ma sono reduci da due sconfitte di fila. Impegno casalingo invece per le formazioni Under 17 e Under 15: avversario per entrambe le formazioni è anche in questo caso il Lumezzane. I Titani di Bonesso giocheranno domenica alle 15:30 a Dogana mentre i più piccoli anticiperanno – sempre allo stadio “Ezio Conti” – alle 12:00. Rinviata al 24/3 invece la sfida tra gli Under 16 di Vangelista e l’Arzignano Valchiampo.

Campionati regionali e provinciali

Weekend condizionato da tanti rinvii causati dal forte maltempo che ha colpito diverse regioni del Nord Italia negli ultimi giorni. Annullati infatti gli incontri per le formazioni Under 19, Under 17, Under 15 e Under 14 a 11 che militano nei campionati provinciali. I più grandi a scendere in campo saranno dunque gli Under 14 PRO di Vanni che saranno a Ferrara per la sfida con i padroni di casa della S.P.A.L. (si gioca domenica alle 10:30). Si gioca anche a Fiorentino con gli Under 13 PRO di Mastini, impegnati domenica alle 11 contro la Reggiana. In campo sul Titano anche le due formazioni dei Giovanissimi Provinciali: la squadra “A” di Campagna giocherà domani a Dogana contro il Victoria (calcio d’inizio alle 17:30) mentre la formazione “B” di Astolfi sarà a Montegiardino contro lo United Riccione domenica alle ore 10:30.

Sullo stesso campo si è giocato ieri l’incontro tra gli Under 14 a 9 del duo Piselli/Valentini: a sorridere però sono stati gli ospiti dell’Azzurra Romagna, che si sono imposti per 7-1 (gol della bandiera per i Titani a firma di Marcello De Luca).

SETTORE FUTSAL

Recupero vincente per i ragazzi dell’Under 19 che ieri sera hanno battuto di misura il Sassuolo. Alla Palestra di Acquaviva i giovani Titani hanno sbloccato l’incontro con Dolcini sul finale di prima frazione poi a metà ripresa ecco il raddoppio con la firma del portiere Pazzini. I Neroverdi accorciano poco dopo con Muzio ma non basta ad evitare la sconfitta. Under 21 che sarà di scena sempre sul parquet di Acquaviva ma domenica mattina alle 10:30 contro il Ceisa Gatteo, per un pronto riscatto dopo la sconfitta di settimana scorsa contro l’Osteria Grande.

