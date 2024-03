(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

Cèramica 2024: si ricercano soggetti per organizzare, gestire e coordinare gli spettacoli

Il 21-22-23 giugno torna Cèramica, la tradizionale mostra mercato di Montelupo con protagonista la ceramica.

Le mostre, i laboratori, i convegni e le dimostrazioni sono inseriti in un contesto di festa e tutto il centro cittadino sarà animato anche da molti spettacoli.

Il Comune di Montelupo ha quindi pubblicato un avviso per individuare soggetti interessati a organizzare, gestire e coordinare gli spettacoli di intrattenimento all’interno della manifestazione, che potranno essere declinati su varie tipologie: ad esempio, a mero titolo esplicativo, performance artistiche, teatro di strada, spettacoli musicali etc. La proposta potrà comprendere attività per bambini.

Il servizio offerto dovrà:

*

essere realizzato all’interno del percorso investito dalla manifestazione, ovvero nel centro cittadino di Montelupo Fiorentino e, nello specifico, piazza della Libertà, Corso Garibaldi, via XX settembre, piazza Centi, via Baccio da Montelupo e piazza dell’Unione Europea;

*

prevedere una programmazione di intrattenimento che dovrà svolgersi nelle date di venerdì 21 giugno 2024 con orario 17.00 – 24.00, sabato 22 giugno 2024 con orario 10.00 – 13.00 / 17.00 – 24.00 e domenica 23 giugno 2024 con orario 10.00 – 13.00 / 18.00 – 24.00;

*

essere ad accesso gratuito;

*

essere pensato tenendo conto della sicurezza del pubblico e del personale in servizio;

*

garantire una proposta varia ed eterogenea per rivolgersi a diverse tipologie di pubblico.

Per l’affidamento, l’importo massimo è pari a € 14.500,00 (Iva esclusa).

Sono ammessi a partecipare all’avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici professionali a condizione che siano in possesso delle condizioni di partecipazione indicate nell’avviso. Sono inoltre ammessi a partecipare le associazioni, fondazioni e gli enti del terzo settore.

Le proposte dovranno essere presentate non oltre le ore 14.00 del giorno 17 marzo 2024.

