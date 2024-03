Comunicato stampa 01.03.24 – Convegno “Luigi Vanvitelli: il cantiere dei cantieri”

(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 Convegno internazionale di studi

Luigi Vanvitelli:

Il cantiere

dei cantieri

1 – 2 marzo 2024

Reggia di Caserta,

Gran Galleria

La Gran Galleria è lo spazio di 3000 mq restaurato nell’ala nord-ovest del

Palazzo Reale. Al suo interno si trovano:

GIORNO 1: venerdì 1 marzo 2024

Reggia di Caserta, Sala conferenze Gran Galleria

ore 9.30 – 10.00

Saluti Istituzionali

ore 10.00 – 11.00

Apertura lavori

Luigi Vanvitelli magister: si restrinse il mio merito

nell’essere io solamente esecutore

Tiziana Maffei

Direttore generale, Reggia di Caserta

ore 11.00 – 13.00

SESSIONE 1: Il progetto

Modera Valeria Di Fratta

Per il Maestro il disegno ha una duplice funzione: studiare e comunicare. Le idee

abbozzate da Vanvitelli nei primi schizzi per la Reggia di Caserta presero forma

nei disegni di progetto che entusiasmarono così tanto le reali Maestà di Borbone,

da volerli esporre alla corte in una sala di velluto cremisi. Nel 1756 tali disegni

confluirono nella pubblicazione della ‘Dichiarazione dei disegni del Real palazzo

di Caserta’, fortemente voluta dai reali per divulgare il progetto della nuova Reggia

presso le corti europee, un documento di eccezionale importanza per la conoscenza

e lo studio dell’opera del Maestro. In questa sessione si indagherà in maniera

approfondita il progetto vanvitelliano della Reggia di Caserta partendo proprio

dalle tavole della Dichiarazione, evidenziando le differenze tra la progettazione e la

sua effettiva realizzazione e puntando l’attenzione sui ripensamenti dell’architetto

resi evidenti dai rilievi condotti sul Palazzo.

ore 11.00 – 11.20

“Dichiarazione dei disegni del Real Palazzo di Caserta alle Sacre

reali Maestà”. Studi sul corpus di disegni di Luigi Vanvitelli, fonte

letteraria e fonte iconografica

Giovanni Maria Bagordo, Gian Carlo Cundari, Maria Rosaria Cundari

ore 11.20 – 11.40

I Disegni di Luigi Vanvitelli per il Palazzo Reale di Caserta. Confronti

e riflessioni tra il corpus dei disegni e la realizzazione

Barbara Del Prete

ore 11.40 – 12.00

Il ventennale del rilievo del Palazzo Reale. Nuove riflessioni e

valutazioni a confronto con la Dichiarazione di Vanvitelli

Laura Carnevali, Elena Ippoliti, Marco Carpiceci, Maria Martone,

Alessandra Meschini, Leonardo Paris, Manuela Piscitelli,

Fabio Colonnese

ore 12.00 – 12.20

La Gran galleria della Reggia di Caserta: dal progetto vanvitelliano

alla restituzione contemporanea

Giorgia Strano

ore 12.20 – 12.40

I modelli vanvitelliani della Reggia di Caserta: le alterne fortune tra

oblio e riscoperta, contributi sui modelli di Rosz

Annarita Teodosio

Discussione

ore 13.00 – 14.30

Light lunch

ore 14.30 – 17.20

SESSIONE 2: I materiali

Modera Fabio Mangone

La Reggia di Caserta è il testamento professionale del grande Maestro Vanvitelli,

incredibile per ingegno costruttivo, composizione di spazi, scelte materiche. Per

l’erigendo Palazzo reale re Carlo e Luigi Vanvitelli predilessero solo materiali di

ottima qualità, tanto che il loro approvvigionamento impegnò a tempo pieno tutto

lo staff tecnico del cantiere. Questa sessione approfondisce lo studio di materiali

impiegati nella Reggia e provenienti dalle cave del regno, nonché dell’ampio utilizzo

e reimpiego di marmi antichi.

ore 14.30 – 14.50

Il marmo di Vitulano nei cantieri di Luigi Vanvitelli

Claudia Cennamo

ore 14.50 – 15.10

Luigi Vanvitelli e le pietre della Reggia, tra arte, tecnica e tradizione

Adele Fiadino, Domenico Potenza

ore 15.10 – 15.30

Natura e paesaggio asserviti al genio: Vanvitelli e le risorse naturali e

i materiali artificiali per la Reggia

Maria Rosaria Iacono, Pietro Di Lorenzo

ore 15.30 – 15.50

Luigi Vanvitelli e i marmi antichi: le due colonne di “verde antico”

della cattedrale normanna di Oria (Brindisi) reimpiegati nella Reggia

di Caserta

Maurizio Delli Santi

ore 15.50 – 16.10

«Maggiore ornamento della Reggia»: reimpiego e uso di marmi

antichi nella Reggia di Caserta

Veronica Pennini

ore 16.10 – 16.30

Le facciate della Reggia di Caserta: un nuovo contributo nella

conoscenza dei materiali costitutivi delle superfici architettoniche

Amalia Gioia

Discussione

ore 16.40 – 17.20

Sessione video: Materiali e tecniche

Tegole dei tetti

Capriate con sostituzione innesti

Pavimenti appartamenti, pareti e decorazioni

Restauro Scalone

GIORNO 2: sabato 2 marzo 2024

Reggia di Caserta, Sala conferenze Gran Galleria

ore 9.30 – 12.00

SESSIONE 3: Il palazzo

Modera Massimo Visone