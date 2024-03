(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 **Bando sulle città murate, Giani: “Nostre bellezze sempre più

fruibili”**

/Scritto da Sara Ghilardi, venerdì 1 marzo 2024 alle 15:18/

Prosegue l’impegno della Regione Toscana nel sostegno ai Comuni per gli

investimenti finalizzati alla valorizzazione delle mura storiche e in

generale delle fortificazioni come: torri, castelli e ponti, presenti su

tutto il territorio regionale. Il ripristino dell’accessibilità a questi

luoghi e la creazione di percorsi culturali sono un impegno costante, per

questo la Giunta ha approvato gli elementi essenziali del bando

“Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della

Toscana. L.R. n. 8 del 3 marzo 2021”.

La dotazione finanziaria stanziata sul bilancio regionale 2024-2026 è

complessivamente di 5 milioni di euro, i soggetti beneficiari sono i Comuni

toscani proprietari dei beni oggetto di restauro, adeguamento e dotazione

di nuove attrezzature.

“E’ una legge importante – ha detto il presidente Giani – che ogni anno

consente di aggiungere alla fruizione pubblica nuove bellezze che sono

parte integrante della nostra storia e della nostra cultura.

L’accessibilità e la valorizzazione sono prioritarie, perché sono quei

beni per i quali la Toscana è attrattiva nel mondo, quindi il nostro

impegno e la nostra attenzione devono essere massimi. Numerosissimi sono

gli esempi su tutto il territorio. Uno di questi, che abbiamo tolto dal

bando perché ci lavoreremo in maniera ancora più specifica, è il

progetto per una maggiore accessibilità alla casa natale di Michelangelo

che è anche il castello di Caprese Michelangelo. Il prossimo anno

ricorreranno infatti i 550 anni dalla nascita del Buonarroti”.

Il contributo regionale potrà arrivare all’80% del costo dell’intero

intervento, per un importo massimo di 300 mila euro, mentre l’investimento

previsto non dovrà essere inferiore ai 150 mila euro.