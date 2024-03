ASL Lecce: 19 marzo Giornata Prevenzione e cura della fertilità maschile. Open Day nel Centro Pma del Vito Fazzi

(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 Il 19 marzo, in occasione della festa del papà e del compimento del primo anno di attività del Centro Procreazione Medicalmente Assistita del Vito Fazzi di Lecce, si terrà una giornata dedicata a lla salute maschile nelle varie fasi della vita, in particolare alla prevenzione e alla cura della fertilità maschile.

L’U.O.S. v. D. di Fisiopatologia della Riproduzione e Centro PMA del Vito Fazzi di Lecce (piano terra) sarà aperta agli uomini maggiorenni, dalle ore 9 alle ore 19, per un check up gratuito sulla fertilità maschile, comprensivo di consulenza urologica, spermiogramma* e consulenza seminologica.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che le coppie con problemi legati all’infertilità siano circa il 15%, nel 40% dei casi dovuti a fattori maschili. Mentre la donna effettua visite mediche ginecologiche fin dall’adolescenza, l’uomo viene raramente valutato, anche quando nella coppia si presenta un problema di fertilità. Pertanto, va riposta molta attenzione alla prevenzione delle patologie che possono investire l’apparato riproduttivo maschile, dai problemi ormonali nella pubertà a quelli legati ad una buona funzione sessuale, fino alla qualità e produzione di spermatozoi e quindi alla capacità di procreare.

* Per lo spermiogramma, la raccolta sarà effettuata nel Centro PMA ma è necessario mantenere un’astinenza sessuale nei 3 giorni precedenti.

