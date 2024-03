(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 ABRUZZO, DI GIROLAMO (M5S): RISERVA BORSACCHIO VA TUTELATA, NO DISTRUTTA

Teramo, 1 mar. – “Faremo di tutto per fermare l’eliminazione della riserva del Borsacchio, uno dei fiori all’occhiello del nostro patrimonio naturalistico, che la maggioranza che guida la nostra Regione ha pensato di cancellare con una decisione presa nottetempo senza confronto né dibattito. È l’unico tratto di costa non antropizzato della Provincia di Teramo, fino a Martinsicuro. Un luogo che dovrebbe essere tutelato, no distrutto, anche per via della nidificazione del fratino e degli ultimi gigli di mare dell’Adriatico. Questa scelta scellerata è solo l’ennesima dimostrazione di quanto all’attuale amministrazione poco importi della tutela del territorio e dell’ambiente: esattamente l’opposto di quanto stanno promettendo in campagna elettorale. Non permetteremo che sia vanificato il lavoro di valorizzazione finora compiuto sulla Riserva”. Lo dichiara la senatrice abruzzese del Movimento 5 Stelle Gabriella Di Girolamo.

