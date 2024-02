RICORDIAMO LA CONFERENZA STAMPA DI OGGI 29 febbraio, ore 12 e 30 in VIA CHIASSO DELLE MONACHE 9/11 nella sede della Provincia

(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 *Provincia di Grosseto*

*Comunicato stampa del 29 febbraio 2024*

*Grosseto, la Provincia affida la gestione dell’immobile in via Chiasso

delle Monache*

*Conferenza stampa*

*Giovedì 29 febbraio, alle ore 12 e 30, a Grosseto nell’immobile di

proprietà della Provincia, in via Chiasso delle Monache 9/11*

La Provincia tramite procedura ad evidenza pubblica ha individuato il

soggetto a cui affidare gli spazi dell’immobile di via Chiasso delle

Monache, a Grosseto, in comodato d’uso gratuito per i prossimi 3 anni.

L’obiettivo è quello di mettere l’immobile a disposizione della città

trasformandolo in incubatore di idee e luogo di incontro e di aggregazione

per le nuove generazioni.

Il progetto che è risultato vincitore sarà presentato nella *conferenza

stampa* in programma *giovedì 29 febbraio, alle ore 12 e 30, a* Grosseto i*n

PROVINCIA DI GROSSETO

Comunicazione

—————————————————