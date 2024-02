(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 Mostra “Leonardo Da Vinci. Bellezza e invenzione”

“Leonardo tra ‘medaglie’, gioielli, gemme

e moda: il primato della creatività”,

conferenza al Museo della Città

L’incontro ospitato nella Sala del Grande Rettile domani,

venerdì 1° marzo, alle ore 17

Livorno, 29 febbraio 2024 – “Leonardo tra ‘medaglie’, gioielli, gemme e

moda: il primato della creatività” è la conferenza che Paola

Venturelli, storica dell’arte e responsabile scientifico della Fondazione

Gianmaria Buccellati, terrà domani, venerdì 1° marzo, alle ore 17 al

Museo della Città, nella Sala del Grande Rettile.

Paola Venturelli è storica dell’arte specializzata in arti decorative,

storia del collezionismo e storia della moda, con particolare attenzione

all’ambito milanese e mantovano. Ha pubblicato volumi monografici,

saggi e articoli per atti di Convegno internazionali, in volumi miscellanei

e in riviste specializzate, facendo parte del comitato scientifico di

importanti esposizioni sia in Italia che all’estero. Ha organizzato e curato

mostre, allestendo e studiando raccolte presso diversi musei. È

responsabile scientifico della Fondazione Gianmaria Buccellati.