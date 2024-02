Il presidente algerino incontra il presidente del Mozambico

(AGENPARL) - ROMA, 29 Febbraio 2024 - Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha incontrato oggi il presidente del Mozambico Filipe Nyusi, attualmente in visita in Algeria.

Durante l’incontro si è discusso della cooperazione congiunta tra i due paesi e dei modi per rafforzarla e attivarla in vari campi, oltre a discutere una serie di questioni internazionali e regionali di interesse comune.