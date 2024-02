IL COMUNE COMUNICA – “Picinni – nascita di un pittore”: sabato 2 marzo l’inaugurazione della mostra nel Colonnato del Palazzo della Città metropolitana

(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 “PICINNI – NASCITA DI UN PITTORE”

SABATO L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA NEL COLONNATO

DEL PALAZZO DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Sarà inaugurata sabato 2 marzo, alle ore 11.30, nel Colonnato del Palazzo della Città metropolitana, alla presenza dell’assessora Ines Pierucci, “Picinni – nascita di un pittore”, la mostra organizzata dai familiari dell’artista in collaborazione con l’assessorato comunale alle Culture e al Turismo.

In esposizione 25 opere di un giovanissimo Gennaro Picinni (1933-2022), realizzate nella prima metà degli anni ’50, che di fatto segnano gli inizi del percorso artistico del maestro. Flotte di marinai volanti immersi in un cielo azzurro, ricordi della presenza nel dopoguerra dei soldati americani a Bari, bandiere stars & stripes e simboli U.S.A., coevi della emergente pop-art. Un originale San Nicola in smalto rosso e oro arricchito da simboli algebrici, autoritratti, piazza San Marco a Venezia. Si tratta di opere che già all’epoca furono presentate in importanti manifestazioni artistiche quali la XXVII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, Venezia 1954, il IX Premio Lissone 1955, il VI Premio Nazionale “Golfo di La Spezia” 1954 e nelle mitiche Gallerie del “Cavallino” a Venezia e del “Naviglio” a Milano.

“Gennaro Picinni per tutta la sua vita ha dipinto con la stessa potente energia, come un fuoco sempre acceso che arde attraverso le sue opere – commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci -. La scelta tematica di focalizzare l’esposizione sul percorso artistico di Gennaro Picinni ventenne rafforza l’idea di una sensibilità capace di precorrere il futuro, che lo qualifica quale antesignano del mondo artistico di quegli anni.