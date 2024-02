Agenzia regionale 227.24 Barone_nuovo avviso Vita indipendente e Provi Dopo di noi

(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 *“Vita indipendente” e “Provi Dopo di noi”: approvato il nuovo avviso

pubblico per la selezione dei progetti *

È stato approvato il nuovo Avviso pubblico unico per la selezione dei

Progetti di Vita indipendente e Provi Dopo di noi, che prevede l’utilizzo,

bilancio regionale 2024.

L’Avviso ha subito innovazioni rispetto al passato, con l’obiettivo di

migliorare la qualità di vita e il grado di autonomia della persona non

solo autosufficiente nel proprio contesto di vita e permettere ai minori,

ai giovani e agli adulti affetti da gravi forme di disabilità, di

accompagnare al mantenimento delle autonomie funzionali la crescita

culturale e formativa. Sono previsti infatti percorsi di integrazione

sociale attraverso la partecipazione ad attività di inclusione sociale e

relazionale (attività sportive, culturali, relazionali, orientamento al

lavoro) e interventi innovativi e sperimentali nell’ambito del co-housing

sociale e dell’abitare in autonomia con soggiorni temporanei per garantire

il progressivo distacco dalla famiglia, in contesto alloggiativo diverso da

quello di origine.

Altra novità significativa è la nuova linea di intervento per il sostegno

alla genitorialità, che si pone sul solco del percorso avviato mediante

approvazione dell’agenda di genere ed è rivolta a giovani donne che, pur

trovandosi in condizione di disabilità, intendono svolgere o già svolgono

l’impegnativo compito di prendersi cura dei propri figli, in modo da

sostenerle nell’esercizio delle funzioni genitoriali.

“Vogliamo sostenere, per tutte le persone con disabilità grave, la

possibilità di autodeterminarsi e scegliere, in piena libertà ed autonomia,

come vivere, dove vivere e con chi vivere. Il nostro rappresenta un dovere

morale prima ancora che istituzionale affinché nessuno resti indietro o

peggio emarginato”. Lo dichiara l’assessora al Welfare della Regione

Puglia, *Rosa Barone*.

“Nella logica di favorire il benessere complessivo del disabile, anche

senza il supporto familiare, il nuovo avviso prevede nuove importanti

possibilità, volte a sostenere anche processi di socializzazione e percorsi

di formazione e orientamento al lavoro. Ciò che caratterizza l’intervento

sulla Vita Indipendente – aggiunge la direttrice del dipartimento al

Welfare della Regione Puglia, Valentina Romano – è la centralità della

persona attraverso la realizzazione di un percorso assistenziale fondato

sull’utilizzo di soluzioni personalizzate e che consente l’effettiva

inclusione sociale e relazionale”.