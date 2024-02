(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 *ABRUZZO, DI GIROLAMO (M5S): SULLA ROMA-PESCARA MARSILIO FARNETICA*

ROMA, 29 FEB. – “Dopo cinque anni al governo della regione, Marsilio dà

prova anche oggi di ignorare completamente i dossier che sono sul suo

tavolo. La trovata di Meloni e Salvini di far arrivare quattrini freschi

sulla Pescara-Roma – o più propriamente sulla Pescara-Chieti – a pochi

giorni dall’approdo ai seggi, lo ribadiamo, è mera reclame elettorale. I

lotti 1 e 2, quelli per cui arriveranno fondi, fanno riferimento alla

velocizzazione della tratta tra Pescara e Chieti. Quando Conte era al

governo, l’obiettivo era velocizzare la Pescara-Roma. Quindi Marsilio, con

la sponda di Meloni-Salvini, vuole vendere agli abruzzesi vino da tavola in

brick spacciandolo per champagne. Ribadisco: è comprensibile che dopo

quanto avvenuto in Sardegna nel Centrodestra molte gambe stiano

facendo “Giacomo Giacomo”, ma mistificare così la realtà dei fatti con

farneticazioni a caso è irricevibile. E gli abruzzesi non lo meritano”.

Così in una nota la senatrice abruzzese del M5s Gabriella Di Girolamo.