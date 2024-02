(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 TORINO, AMBROGIO-RAVELLO (FDI): SDOGANATA LA VIOLENZA, SU FORZE DELL’ORDINE PERICOLOSA CACCIA ALLA STREGHE

“L’assalto alla Questura di Torino da parte di anarchici e antagonisti non è altro che la naturale conseguenza di quanto detto e scritto in questi giorni: la legittimazione dell’odio contro le Forze dell’Ordine, all’interno di quella che assume i contorni di una pericolosa caccia alle streghe, porta a sdoganare la violenza nei confronti di chi serve con coraggio e professionalità lo Stato, difendendone fieramente le istituzioni. Che si usino i fatti di Pisa e di Firenze per una cieca colpevolizzazione degli uomini e delle donne in divisa è una dinamica che respingo e condanno con forza”. Ad affermarlo Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia.

“Non è un caso – prosegue Roberto Ravello, Dirigente Regionale di fratelli d’Italia – che proprio Torino sia teatro di simili dimostrazioni di odio: questo è dove porta la strada della legalizzazione, della tolleranza e dell’accoglienza, derubricando le occupazioni e la violenza a fenomeni normali, dai contorni quasi culturali ed educativi. Non solo ci aspettiamo la scontata condanna ma chiediamo che si interrompa qualsiasi interlocuzione in corso con chi è dichiaratamente in guerra con le istituzioni. Da noi piena solidarietà alle forze dell’ordine e agli agenti coinvolti”.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica