(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 STELLANTIS, APPENDINO (M5S): DA URSO STUCCHEVOLE COCKTAIL DI OMISSIONI E CONTRADDIZIONI

ROMA, 28 FEB. – “L’aspetto più allarmante del pomeriggio odierno è l’intreccio di contraddizioni del ministro. In apertura di audizione Urso è tornato a esprimere i dubbi suoi e del governo Meloni sulle auto elettriche, sul cui mercato c’è il dominio incontrastato della Cina, mentre l’automotive italiano resta centrato sui motori endotermici e sulla loro componentistica. Poi però, per non lasciare la sola Stellantis come produttore di auto in Italia, ci parla dell’interessamento di tre gruppi cinesi. E poi di Tesla, che in sostanza produce solo veicoli elettrici. Insomma, il governo che ha spazzato via le intese della via della Seta e che attacca in ogni occasione utile la Cina, ora sembra andare in ginocchio dai cinesi perché vengano a produrre auto qui. E ancora: il governo che si strappa i capelli contro le auto elettriche, ora ci dice che vuole portare in Italia stabilimenti di imprese che producono solo auto elettriche. Un cortocircuito sconfortante.” Così in una nota la deputata M5s Chiara Appendino.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle