(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 PIEMONTE, IARIA (M5S): PER PONTE MESSINA SALVINI I SOLDI LI TROVA, PER UTILE SNODO ALESSANDRIA NO

Roma, 28 feb. – “Non accettiamo la riformulazione su questo ordine del giorno che butta la palla in tribuna sullo snodo di smistamento di Alessandria, e tra l’altro siamo anche un po’ straniti dal fatto che l’abbia accettata l’onorevole Molinari, perché è un progetto che è importantissimo per tutto il Nordovest. Dico questo, tra l’altro, anche per ribadire che questo snodo è stato una delle battaglie portate avanti da noi, come MoVimento 5 Stelle, con un emendamento a firma di Susy Matrisciano nella precedente legislatura, che ha permesso di poter mettere nel decreto Aiuti-bis la possibilità di nominare un commissario per poter far andare avanti questo progetto. Adesso noi abbiamo visto in questi mesi la passerella del Ministro Salvini, già l’anno scorso, su questo tema, con una bellissima conferenza stampa ad Alessandria, con tanto anche di slide sul possibile progetto, e in un anno non hanno trovato le risorse. Lunedì prossimo ci sarà un’ulteriore passerella del Ministro Salvini ad Alessandria sempre su questo tema e non si trovano le risorse. Questo ordine del giorno poteva anche essere semplicemente magari modificato, mettendo la famosa formula “trovando le risorse nel bilancio”, eccetera, eccetera, ma questo semplicemente vuol dire che questi 300 milioni, a prescindere dalle passerelle del Ministro Salvini in Piemonte, per questo progetto non si trovano, ma si trovano i miliardi per il ponte sullo Stretto. Quindi non troviamo dei soldi per fare un’opera che già a pochi anni dalla sua costruzione, dal suo progetto esecutivo, dalla sua realizzazione, poteva dare veramente una fase di sviluppo intermodale sui trasporti efficiente, aiutare la logistica del Nordovest e aiutare anche tutta l’economia del Nordovest. Da questo punto di vista, chiaramente, invece di fare passerelle, trovate dei soldi per progetti che servono e non buttate via i soldi dello Stato e degli italiani per progetti solo per la campagna elettorale del Ministro Salvini”. Così intervenendo in aula alla Camera il deputato M5s Antonino Iaria.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle