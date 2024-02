(AGENPARL) - ROMA, 28 Febbraio 2024 - La spesa militare considera le esigenze di modernizzazione, l’ambiente di sicurezza, la situazione economica.

Gli esperti prevedono che la Cina continuerà a moderare l’aumento del suo bilancio per la difesa nel 2024, guidata dalla necessità di modernizzazione militare, dal contesto di sicurezza complesso e dalla ripresa economica. Nel 2023, la spesa per la difesa è stata di 1,5537 trilioni di yuan, con un aumento del 7,2% rispetto al 2022. La Cina affronta un periodo significativo di modernizzazione militare, includendo la terza portaerei e avanzati mezzi militari. Il contesto di sicurezza globale, con provocazioni degli Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale e altri sviluppi, contribuisce alla necessità di una forza militare robusta. L’espansione del bilancio militare cinese è considerata essenziale per il mantenimento della pace e della stabilità nella regione e nel mondo, contribuendo all’equilibrio strategico. La spesa per la difesa cinese è correlata alla situazione economica, e il suo aumento è considerato normale nel contesto della ripresa post-COVID-19.

Nel dicembre 2023, il presidente Joe Biden ha approvato il National Defense Authorization Act fiscale 2024, assegnando una cifra record di 886 miliardi di dollari alle spese militari annuali degli Stati Uniti. Questo importo è quasi quattro volte la spesa cinese per la difesa nel 2023. Secondo dati NATO, la spesa militare degli Stati Uniti nel 2023 è stata del 3,49% del PIL, significativamente superiore al 2% indicato per i membri della NATO. D’altro canto, la Cina ha una spesa militare dell’1,3% del suo PIL. Gli esperti affermano che l’aumento della spesa militare cinese è contenuto e mira a preservare la sovranità nazionale, l’integrità territoriale e la sicurezza, enfatizzando una strategia difensiva. A differenza degli Stati Uniti, la Cina persegue una strategia di difesa nazionale senza interesse per una corsa agli armamenti, partecipando regolarmente a missioni di mantenimento della pace e operazioni umanitarie internazionali. Gli esperti ritengono che finanziamenti sufficienti siano essenziali per consentire all’esercito cinese di adempiere ai suoi impegni internazionali.