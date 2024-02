Economia-Florovivaismo, Tavoletta (Acli Terra): bene approvazione delega al governo alla Camera, ma auspichiamo anche risorse finanziarie al settore

(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 ECONOMIA – FLOROVIVAISMO

FLOROVIVAISMO, TAVOLETTA (ACLI TERRA): BENE APPROVAZIONE DELEGA AL

GOVERNO ALLA CAMERA, MA AUSPICHIAMO ANCHE RISORSE FINANZIARIE AL SETTORE

“Siamo lieti del primo passaggio parlamentare, alla Camera dei deputati,

della delega al governo in materia di florovivaismo, che ha anche

registrato una larga convergenza delle forze politiche.

Il comparto florovivaistico è molto importante non solo in ambito

rurale, ma per l’intero sistema economico del nostro Paese. Un settore

di prestigio, anche a livello internazionale, che comprende 27 mila

imprese e oltre 100 mila operatori deve avere massima attenzione e

sostegno da parte delle istituzioni, anche con le necessarie risorse

finanziarie.

Come Acli Terra auspichiamo che questo aspetto venga particolarmente

considerato nelle prossime fasi, da parte dell’esecutivo, dopo

l’imminente approvazione della delega a Palazzo Madama, compiacendoci,

intanto, dell’impegno della relatrice del provvedimento, la vice

presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati,

Maria Chiara Gadda, assieme alla sensibilità delle altre forze

politico-parlamentari”.

Così si esprime in una nota il PRESIDENTE NAZIONALE ACLI TERRA, NICOLA

TAVOLETTA, l’associazione professionale agricola di ispirazione

cristiana che tutela e assiste lavoratori e operatori del mondo rurale.

____________________

Roberto Pagano

Ufficio stampa ACLI Terra – presidenza nazionale

http://WWW.ACLITERRA.IT [1]

Links:

——

[1] http://www.acliterra.it/