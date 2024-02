CS Murale tattile e inaugurazione

(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 Comunicato Stampa

A Torre si inaugura il primo murale tattile per non vedenti

Pordenone, 28/02/2024

Il quartiere di Torre si arricchisce di un’altra creazione artistica rappresentata sui muri delle case. Dopo cani, barbagianni, rondini, galli, farfalle, uccellini, scoiattoli, civette e orsi, realizzati grazie al progetto AnimaLeVie, ora è la volta del primo murale tattile della città, fruibile anche dalle persone non vedenti, realizzato dalle artiste Marcella Basso e Virna Colaone su iniziativa dell’Associazione Torre e con il sostegno dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sezione di Pordenone.

Il murale, il cui titolo è “Alba”, misura mt 2.40×1.20, è caratterizzato da campiture di spessori e ruvidità diverse e rappresenta insetti e fiori realizzati a rilievo. Alcuni elementi si esprimono attraverso il colore, altri attraverso rilievi e texture differenti.

L’opera sarà inaugurata alla presenza dell’Amministrazione comunale sabato 2 marzo alle ore 10.00 in via Baracca 46, poco distante dalle scuole medie di Torre. Insomma, un murale da vedere e da toccare alla cui inaugurazione tutti i cittadini sono invitati.

