ROMA – VERSO UNA NUOVA UNIONE DELL’ENERGIA? – CONVEGNO ALLA CAMERA CON FONTANA, BAGNAI, GUSMEROLI E TESTA

(AGENPARL) – mar 27 febbraio 2024 *VERSO UNA NUOVA UNIONE DELL’ENERGIA?*

*CONVEGNO A PALAZZO MONTECITORIO CON LORENZO FONTANA, ALBERTO BAGNAI,

ALBERTO LUIGI GUSMEROLI, CHICCO TESTA*

*MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO, ORE 15, ROMA*

(PALAZZO MONTECITORIO – SALA DELLA REGINA)

INTERVENTI DI LORENZO FONTANA, ALBERTO BAGNAI, ALBERTO LUIGI

GUSMEROLI, CHICCO TESTA, ANDREA PÉRUZY, SIMONA BENEDETTINI, SERGIO GIRALDO

Roma, 27 febbraio 2024

“Verso una nuova Unione dell’Energia? L’UE fra sostenibilità ambientale,

geopolitica e competitività” è il tema del convegno in programma mercoledì

28 febbraio, alle ore 15, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio a

Roma. L’iniziativa è promossa dall’associazione a/simmetrie con il

Patrocinio della Camera dei Deputati.

Dopo il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana,

ci saranno gli interventi degli esperti Simona Benedettini (consulente

indipendente in politiche e regolazione dei mercati energetici), Andrea

Péruzy, Chicco Testa (presidente Assoambiente) e Sergio Giraldo

(a/simmetrie).

Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Commissione attività

produttive, Alberto Luigi Gusmeroli, e al Presidente della Commissione

bicamerale per il controllo degli enti gestori, Alberto Bagnai. A moderare

i lavori sarà la giornalista Fiorina Capozzi.

Il convegno potrà essere seguito in diretta streaming sul sito della Camera

dei Deputati.