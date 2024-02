+++Posticipata alle ore 16.00+++Mercoledì 28 febbraio alle ore 15.00 seduta congiunta di Seconda e Sesta Commissione Consiliare

(AGENPARL) – mar 27 febbraio 2024 AGGIORNAMENTO DEL 27/02

D’ordine del Presidente del Consiglio Comunale la seduta congiunta delle Commissioni 2 e 6, prevista per le ore 15.00, è stata posticipata alle ore 16.00 di domani 28 febbraio 2024.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming

Livorno, 26 febbraio 2024 – La Seconda Commissione Consiliare (Bilancio e Patrimonio) e la Sesta Commissione Consiliare (Vivibilità urbana) sono state convocate in seduta congiunta, dal presidente del consiglio Pietro Caruso, per mercoledì 28 febbraio 2024 alle ore 15.00, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, per discutere il seguente ordine del giorno:

* Proposta di deliberazione consiliare: Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento su aree pubbliche e del servizio di gestione dello Sportello della Mobilità. Affidamento in house a Esteem Srlu. Approvazione.

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali [ https://livorno.consiglicloud.it/home | ConsigliCloud ], sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming (ai sensi dell’art.8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022).

Seconda Commissione “Bilancio e Patrimonio”

Presidente: Stella Sorgente (Movimento 5 Stelle); Vice Presidente: Valentina Barale (Buongiorno Livorno)

Altri componenti: Eleonora Agostinelli, Enrico Bianchi, Paolo Fenzi, Giorgio Pacini (Partito Democratico); Gianluca Di Liberti, Andrea Romiti (Gruppo Misto); Lucia Grassi (Movimento 5 Stelle)

Sesta Commissione Consiliare “Vivibilità urbana”

Presidente : Piero Tomei (Partito Democratico); Vice Presidente : Angelo Di Cristo (Partito Democratico)

Altri componenti : Francesca Cecchi, Valerio Ferretti, Francesca Pritoni (Partito Democratico); Daniele Tornar, Costanza Vaccaro (Gruppo Misto); Luca Vecce (Movimento 5 Stelle); Alessandro Perini (Fratelli d’Italia)

