Comunicato. Con la Senologia completato il Percorso di assistenza per i tumori alla mammella

COMUNICATO STAMPA

Da ottobre è attiva la nuova Struttura Semplice Dipartimentale

all’ospedale San Martino

Con la Senologia completato il Percorso di assistenza per i tumori alla

mammella

Interventi in crescita, attivo anche il trattamento oncoplastico.

ORISTANO, 27 FEBBRAIO 2024 – Il tumore alla mammella rappresenta uno dei

momenti più delicati e difficili nella vita di una donna. Ora alla Asl 5

di Oristano le pazienti vengono assistite ancor meglio in un percorso,

che dalla diagnosi porta sino ad un eventuale intervento e alle cure e

ai controlli successivi. E’ il Percorso Diagnostico Terapeutico

Assistenziale dei Tumori alla Mammella (PDTA), del quale, assieme al

Centro Accoglienza Servizi (CAS), attivato ad ottobre scorso,

costituisce parte integrante la nuova Struttura Semplice Dipartimentale

di Senologia, diretta dal dottor Luciano Curella. Struttura nata lo

scorso ottobre ed i risultati già si vedono: interventi in crescita per

i tumori alla mammella all’ospedale San Martino di Oristano.

“Un’assistenza terapeutica ed assistenziale costante alle donne di tutto

l’oristanese e non solo rappresenta un motivo di orgoglio per la

direzione generale di questa azienda”, hanno commentato il direttore

generale della Asl 5, il dottor Angelo Maria Serusi e il direttore

sanitario, il dottor Antonio Maria Pinna, “ma anche la testimonianza del

progetto di miglioramento dei servizi sanitari e socio-assistenziali

dell’ospedale oristanese, dove, lo ricordiamo ancora una volta, i

reparti non chiudono, ma ne aprono sempre di nuovi”.

SENOLOGIA La nuova Struttura Semplice Dipartimentale si occupa a tempo

pieno delle patologie benigne e maligne della mammella. Il suo

direttore, il dottor Curella, ha spiegato: ““Ho iniziato questo percorso

della chirurgia senologica dal 2012 ad Oristano, ma prima ero impiegato

a tempo parziale, essendo un chirurgo generale. Con la nascita della

nuova Struttura Semplice Dipartimentale da ottobre le sedute operatorie,

prima programmate ogni quindici giorni, ora si svolgono una volta la

settimana. Questo ci ha permesso in pochi mesi di incrementare i dati

sugli interventi nel 2023 rispetto all’anno 2022. Due anni fa 75

operazioni, di cui 50 casi di nuovi tumori, lo scorso anno 110

interventi, 70 dei quali nuovi casi di tumore”.