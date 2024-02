Provincia di Rimini/LA DICHIARAZIONE DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE ALICE PARMA SULL’ACCORDO PER I LAVORATORI DELLA FONTANOT:

(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 LA DICHIARAZIONE DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE ALICE PARMA SULL’ACCORDO PER I LAVORATORI DELLA FONTANOT

Dopo il ritiro del licenziamento collettivo e l’attivazione dell’ammortizzatore sociale per i lavoratori della Fontanot di Coriano, la consigliera provinciale delegata alle Politiche per il lavoro Alice Parma dichiara: “Siamo finalmente di fronte a un bel risultato, frutto del lavoro di squadra tra istituzioni, sindacati e lavoratori, protagonisti di una mobilitazione che ha contribuito in modo sostanziale all’esito positivo della vicenda. Il Patto per il lavoro e il clima della Regione si dimostra una volta di più uno strumento di fondamentale importanza per tutelare l’interesse di tutti. Come Provincia continueremo a fare la nostra parte per le lavoratrici e i lavoratori del territorio”.

Il Responsabile dell’Ufficio Stampa

Vincenzo Terlizzi